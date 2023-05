„V černé volze si pro mě přijel kapitán Putin.“ Bývalý elitní rozvědčík vypráví svůj příběh a předpovídá konec ruského vládce

Sergej Žirnov vystudoval prestižní sovětskou školu, byl důstojníkem KGB, nelegálním rozvědčíkem ve Francii. V této zemi žije i nyní, ovšem jako politický uprchlík. Odborník na ruské zpravodajské služby i mezinárodní politiku ve velkém rozhovoru s Deníkem N vzpomíná na svůj nástup k rozvědce i na to, jak jej v sídle KGB vyslýchal Vladimir Putin. Vysvětluje, jaký má současný ruský vládce charakter, proč rozpoutal válku na Ukrajině i to, jak nejspíš skončí.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak se Sergej Žirnov dostal do KGB?

Za jakých okolností se poprvé setkal s Vladimirem Putinem?

Jaké jsou Putinovy povahové rysy a jak to souvisí s jeho minulostí?

Proč Putin nenávidí Ukrajinu a proč rozpoutal válku?

Jakou roli hrají v Rusku Jevgenij Prigožin a Ramzan Kadyrov?

Věří Putin nesmyslům, které říká?

Jsou Miloš Zeman a Viktor Orbán agenty Kremlu?

Skončí Putin před soudem v Haagu?

Sergeji Olegoviči, náš rozhovor bych ráda zahájila otázkami k vašemu velmi zajímavému životopisu. Uvádí se v něm, že jste byl špionem-nelegálem. Mohl byste prosím čtenářům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi špionem-nelegálem a „legálním“ špionem?

Na úvod upřesním, že slovo „špion“ má negativní konotaci, protože špion je obvykle někdo z protilehlého tábora, je to nepřítel. My jsme rozvědčíci. Je to docela vtipné, protože my děláme úplně to samé. Na Západě slovo „spy“ nemá tak negativní konotaci, jako je tomu v Rusku.

Zpravodajští důstojníci nebo špioni mají několik oblastí činnosti, z nichž lze rozlišit dvě nejdůležitější: legální a nelegální rozvědku. A to legální a nelegální neznamená, že by jedna byla zákonná a druhá protizákonná. Jakákoli rozvědka a jakákoli špionáž je nezákonná. Ve všech zemích jde o trestnou činnost, která se trestá velmi přísnými tresty, často i trestem smrti. Jediný rozdíl je v tom, že legální rozvědka je prováděna pod přikrytím – neboli pod střechou, jak se u nás říká – oficiálních institucí vlastní země. V SSSR to byla velvyslanectví, konzuláty, obecně všechny sovětské instituce v zahraničí. Pouze velvyslanectví a konzuláty však disponovaly diplomatickou imunitou. Právě tato legální část tvořila 98–99 procent veškeré rozvědky.

A pak je tu ještě malá část, které se říká nelegální rozvědka. To je velmi drahá, velmi specifická forma zpravodajské činnosti, protože nepůsobíte jako sovětský občan, ale jako cizinec. Je to velmi nákladné, protože musíte připravit člověka, který je schopen se vydávat za cizince, musí ovládat cizí jazyk jako rodilý mluvčí nebo téměř jako on, musí se pro něj připravit zcela jiné doklady, protože je třeba vytvořit legendu, udělat z něj jinou osobu.

K čemu je vůbec potřebná nelegální rozvědka? Ta legální na to nestačí?

Protože špiony-nelegály je velmi obtížné odhalit. Lidé z legální rozvědky pracovali v sovětských institucích, a tak kontrarozvědky daných zemí věděly, kde je hledat. Každá ambasáda je obklopena kamerami, pohybují se kolem ní různí kontrarozvědčíci nebo policie.

Legální rozvědčíky je poměrně snadné odhalit, protože jejich práce se přece jen od práce všech ostatních zaměstnanců těchto institucí odlišuje. V sovětských dobách seděl diplomat na velvyslanectví a mimo sovětské území – velvyslanectví bylo území Sovětského svazu – směl pouze za účelem pracovní činnosti, a to na základě povolení.

Zpravodajští důstojníci cestovali mnohem častěji, protože měli ještě druhou práci – špionáž. Museli se setkávat s cizinci, se zdroji informací, snažit se někoho naverbovat, takže samozřejmě chodili volněji, což bylo vidět. Tento rozdíl přetrval až do současnosti, i když dnes se nelegálové odhalují snáze než dříve.

Proč?

Svět se totiž propojil, existuje internet, chytré telefony. Nyní je snazší si ověřit, co o sobě člověk říká. V dobách, kdy ještě neexistovaly žádné doklady, člověk prostě někam přišel a řekl, že se jmenuje tak a tak, a to se bralo v potaz a třeba se to tak i zaevidovalo. Jedinou formou registrace byly církevní knihy, kam se zapisoval záznam o narození a úmrtí.

Mimochodem, sovětská nelegální rozvědka využívala toho, že v mnoha západních zemích byly tyto knihy oddělené, existovala samostatná kniha narození a samostatná kniha úmrtí. Naše nelegální rozvědka tak chodila na hřbitovy, hledala hroby, kde jsou pohřbena nemluvňata nebo velmi malé děti, ta příjmení si zapsala a náboženské obci poslala žádost o rodný list. Obec jej pak klidně poslala a na jeho základě se u civilních institucí žádalo o pas a další doklady, čímž se vytvářel dokladový základ pro špiona-nelegála. Nyní se vše sloučilo do jediné databáze a něco takového již není možné.

Jak jste se svého času dostal do KGB?

Budete se tomu smát, ale