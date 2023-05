Jak školy u přijímaček ověřují totožnost žáků? „Doklad vyžadovat nemohou,“ říká ministerstvo

Už sedm let musí všichni zájemci o maturitní studium skládat jednotnou přijímací zkoušku Cermatu. Centrálně řízená zkouška ale nemá nijak zajištěné ověřování identity, navíc učitelé na středních školách uchazeče o studium většinou neznají. Některé školy sice vyžadují doklad s fotografií, podle ministerstva školství by to ale dělat neměly. Zájemcům totiž mnohdy ještě není patnáct let.