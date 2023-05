Zrušit devátou třídu? Lidovci a TOP 09 mají podmínku, Piráti výhrady

Vládní strany řeší možnost zrušení deváté třídy a prodloužení povinné školní docházky. Variantou by mohlo být povinných osm let na základní škole a následné dva roky středního vzdělání. KDU-ČSL a TOP 09 trvají na tom, aby zrušení posledního ročníku základní školy nebylo součástí finančních úspor, které vláda plánuje. Piráti jsou k návrhům zatím kritičtí.

V Česku trvá povinná školní docházka devět let. Žáci ji absolvují na základních školách, následné vzdělání už je nepovinné. Zatímco čeští studenti maturují v devatenácti až dvaceti letech, v zahraničí žáci absolvují střední školy už o rok dříve. Nastupují totiž na ně většinou již po osmi letech nižších stupňů vzdělání.

„Diskuzi o tom, jak nastavit povinné vzdělání a na kolik let, považuji za velmi důležitou. U nás skutečně ve srovnání s jinými zeměmi chodíme déle do školy a je otázka, zda to přináší očekávanou kvalitu. Pokud si odpovíme, že ne, přemýšlejme nad tím, zda to nezměnit,“ řekl Deníku N premiér Petr Fiala (ODS).

Sám předseda vlády už jednou jako žák podobnou změnu zažil.

„Nikdy nesoudím jen z vlastní zkušenosti, ale