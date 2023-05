Manýry zdejšího rybníčku. Knih se prodává méně, ale je kolem nich mnohem víc rámusu

Napětí a frustrace se promítají do debat ohledně knižních děl. Zato prodeje v absolutních číslech klesají. Tak by bylo možné stručně charakterizovat dění v tuzemském knižním provozu během prvních čtyř měsíců letošního roku. Zpráva to v důsledku není jen o knihách, nýbrž o obecnějších společenských trendech.