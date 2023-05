Postřehy z pobytu Petra Pavla v Londýně: Nesnadná cesta od vojenské věcnosti ke státnické přesvědčivosti

Komentář Ivana Kytky: Při pohledu zvenčí bude, zdá se, pomyslných sto dní hájení Petra Pavla příliš krátkou dobu na transformaci z profesionálního vojáka na státníka, který by měl po dvaceti letech přešlapů politických, etický a morálních vetknout prezidentskému úřad nový obsah. A vytvořit během pěti let protokolární a referenční zázemí, ke kterému by se jeho nástupci a příští generace mohli vracet. Tím spíše, že svůj úřad bere jako službu. Nikoliv jako poslání s ambicí intelektuálně je naplnit.