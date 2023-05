Jak se z Ukrajinců stali občané a z občanů vojáci. Cesta dětského lékaře ze Lvova do zákopů Bachmutu

„Žmur“ znamená v ukrajinském slangu mrtvola. Je to ale dost hanlivé slovo; před 24. únorem 2022 by ho úspěšný lvovský dětský lékař, expert na reformu zdravotnictví a občanský aktivista Olexandr Jabčanka nepoužil. Dnes ano. Co s ním a dalšími tisíci Ukrajinců dělá ruská válka?

Byla to úplně beznadějná situace. V polovině dubna se ukrajinský oddíl Sil zvláštních operací Honor dostal u Bachmutu do obklíčení. Jen shodou okolností a díky lepší intuici Ukrajinci vyvázli s malými ztrátami a odolali velké převaze nepřítele. A díky tomu mi jeden z nich může vyprávět následující příběh.

Ocitnout se na pokraji smrti, to se člověku navždy hluboce vtiskne do vědomí. Olexandru Jabčankovi se to stalo. „Byl to skutečně nejdramatičtější den mého života. Hodně těžce prožívám každou naši ztrátu. Ale to ráno jsem cítil naprostou euforii. Skutečně velice zvláštní pocit. Začal jsem o tom přemýšlet. Říkal jsem si, že to asi bude tím, že jsem vyvázl skutečně ze situace skoro beznadějné, že jsem se zachránil. Ale na druhou stranu – vždyť to zdaleka nebyl můj první boj, nebylo to poprvé co jsem se zachránil skoro zázrakem. Něco mi na tom nesedělo.“

Z doktora a mluvčího ministerstva vojákem

Olexandr Jabčanka je ze Lvova. Jako já.

Kráčím po lvovské ulici Jurije Rufa. Znám ji moc dobře. Nachází se tady krajská nemocnice a nedaleko střední škola, kterou navštěvovali snad všichni kluci z okolí. Tehdy se ale „naše ulice“ jmenovala Nikolaje Někrasova – podle ruského spisovatele z 19. století. Přejmenována byla teprve před půl rokem na počest Jurije Dadaka (Rufa), vojáka dobrovolnického praporu, rodáka ze Lvova, který vloni na jaře padl na frontě. Hřbitov, kde pohřbívají padlé ukrajinské vojáky, je doslova za rohem. I lvovské tzv. „Marsovo pole“ se neustále rozrůstá (tak se nazývá pietní vojenský komplex za hradební zdí lvovského hřbitova).

Můj přítel Olexandr Jabčanka bydlí v jednom z paneláků. Známe se ze školy. Na Ukrajině patří mezi známe tváře – kdysi byl mluvčím ministerstva zdravotnictví a v roce 2014 také předním aktivistou revoluce na Majdanu. Teď už přes rok nosí uniformu.

Olexandr je příslušníkem Sil zvláštních operací Honor. Jde o