Spojení opozice proti Erdoganovi je historické. Vede, ale vyhráno nemá, vysvětluje turecká expertka

Jedním z hlavních témat nedělních tureckých voleb je ekonomická situace v zemi. Právě na tom staví kampaň také opozice v čele s Kemalem Kilicdarogluem. „Zatímco Erdogan mluví o posílání raket do vesmíru, lídr opozice mluví o cibuli a o tom, kolik stojí,“ vysvětluje turecká expertka Pelin Ayan Musil rozdíl mezi kandidáty. Ačkoliv se opozice před volbami spojila skrze společný cíl ukončit vládu současného prezidenta, vzájemné konflikty nevyřešila.

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete:

Proč se v souvislosti s dnešní tureckou politikou stále mluví o Atatürkovi a čím se mu současný prezident snaží vyrovnat.

Za co je opoziční kandidát Kemal Kilicdaroglu nejčastěji kritizován a jak svou zdánlivě slabou image kompenzuje.

Jak výsledek tureckých parlamentních voleb souvisí s druhým kolem těch prezidentských.

Co se stane, když většinu v parlamentu získá opozice a v prezidentském paláci zůstane Erdogan, a jaké jsou vyhlídky pro budoucnost Turecka, když to dopadne přesně naopak.

Jakým způsobem mohou turecké volby ovlivnit vztahy s EU.

Nedávno jsem četla knihu Erdogan Rising: A Warning to Europe, kterou napsala novinářka a mnohaletá turecká korespondentka Hannah Lucinda Smith. V publikaci mimo jiné zmiňuje, že ačkoli je otec zakladatel Turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk už více než 80 let po smrti, svým způsobem je největším soupeřem současného prezidenta Erdogana. Všímáte si v dnešním Turecku něčeho podobného i vy?

Myslím, že je to pravda. Silné vůdcovství je důležitým prvkem turecké politické kultury. Abyste se stali úspěšnými politiky, musíte vypadat jako silný vůdce. I z toho důvodu se sám Erdogan považuje za politika, který se Atatürkovi rovná.

On i jeho stoupenci a příznivci si myslí, že v Turecku provedl revoluci, stejně jako ji provedl Atatürk. Pro ně bude proto stejným mýtem, jakým je pro tureckou společnost Atatürk.

Erdoganova hlavní kampaň se také zaměřuje na silné Turecko a silné vedení, což je v letošních volbách opravdu podstatné. Posledních pět let vlastně budoval image silného prezidenta. Sliboval, že zemi pozvedne. Tvrdil, že svět je větší než pětice velmocí Rady bezpečnosti OSN.

Erdogan se svým způsobem chce Atatürkovu odkazu vyrovnat, proti němu ale přímo nejde. Je to proto, že ví, že by to pro mnoho lidí bylo zkrátka politicky nepřijatelné?

Udělal mnoho věcí, které jsou v rozporu s Atatürkovou politikou, nikdy ale Atatürka veřejně nezpochybňoval.

Nejjasnějším příkladem je přeměna istanbulské Hagie Sofie na mešitu. Než ji osmanský sultán Mehmed II. (1451–1481, pozn. red.) po dobytí Istanbulu proměnil v mešitu, byla symbolickou modlitebnou křesťanského světa. Za Atatürka se ale stala muzeem – chtěl tak poukázat na odkaz různých náboženství a civilizací, které Istanbul hostil.

Erdogan ji nicméně opět přeměnil na mešitu, a když sledujete rozhovory s jeho příznivci, vidíte