V Polsku vznikl státní mafiánský systém, říká Havlův přítel a překladatel Jagodziński

Na česko-polské hranici v Českém Těšíně nedávno proběhl festival Kino na hranici. Organizátor jeho literární části, překladatel a kdysi organizátor setkání české a polské opozice Andrzej Jagodziński v rozhovoru popisuje, jaké poměry vládnou v Polsku, a vysvětlil, proč se tam lidé bojí. Ve svém případě nemluví o strachu, ale o pocitu beznaděje. „A to je fakt horší než strach. Já bych se raději bál,“ říká Jagodziński.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

K čemu potřebuje Jaroslaw Kaczyński pět stovek policistů?

Čeho se Poláci bojí?

Začínají něčím připomínat Švejka?

Jak se Andrzej Jagodziński sblížil s českým disentem?

Proč mu Dana Němcová tak často vařila polévku?

A s kým zažil lásku na první pohled – s Jiřím Němcem, nebo s Václavem Havlem?

Když srovnáte českou a polskou demokracii, kde vidíte situaci pozitivněji?

Rozhodně to pozitivněji vidím v Česku.

Hraje v tom roli i nový český prezident, nebo byste to samé řekl i před půl rokem, když byl hlavou státu Miloš Zeman?

Řekl bych to samé, protože v Polsku už skoro osm let vládne garnitura Práva a spravedlnosti, a to způsobem, jaký tu nebyl od roku 1989. Vlády se u nás střídaly, ale demokratický systém byl v podstatě nedotčený. Teď jsou všechny demokratické instituce v troskách a jen některé se ještě brání, třeba soudy. Ale například Ústavní soud je nelegitimně obsazen, jsou tam lidé, kteří jsou neprávoplatně zvolení. Také na Nejvyšším soudu je polovina soudců, o kterých Evropský tribunál rozhodl, že jsou tam nelegitimně. Veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televize se dnes dají srovnávat jenom s komunistickou televizí a s komunistickým rozhlasem, ale v těch nejhorších obdobích.

Co všechno není v Polsku cenzurováno?

Máme ještě svobodná média: soukromé televize a rozhlasové stanice, deníky a časopisy, vycházejí perfektní knihy, hraje se skvělé divadlo. Ovšem všechno bez podpory státních institucí. Zato polská veřejnoprávní média vytváří fiktivní obraz světa, který nemá s realitou nic společného.

Ví to běžný Polák?

Půlka ví a druhá půlka neví. Ta si myslí, že tohle je ta pravá realita. Navíc je tu systém institucionalizovaného zlodějství. V Polsku vznikl státní mafiánský systém a zákony jsou tomu přizpůsobené natolik, že je to jaksi skoro legální.

Kaczyński se bojí

Nazval byste to už diktaturou?

Diktaturou ještě ne. Je to taková