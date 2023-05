Senátoři předběhli poslance ANO, valorizace penzí ženou k soudu. Nechtějí „spoléhat na jeden opoziční klub“

Jednání o vládní novele v horní komoře bylo bouřlivé, část senátorů vystupovala proti návrhu kriticky. Podání ústavní stížnosti ale avizovali pouze poslanci hnutí ANO (a také SPD, kteří na to však neměli dostatek hlasů) a následně i prezident Petr Pavel. Ten by tak učinil v případě, že by ANO stížnost nepodalo.

Senátor Canov se na své kolegy obrátil s výzvou, aby se podepsali pod stížnost, kterou by podala horní komora. Podle jeho mínění nemá Senát, který považuje za strážce Ústavy, spoléhat na poslanecký klub hnutí ANO.

„Senát má jako strážce ústavnosti podat takovýto podnět sám a ne se spoléhat na