Bůh ho uzdravil z tuberkulózy, na oplátku mu vlastníma rukama postavil katedrálu. Poznejte příběh Dona Justa

Do kin míří dokument Katedrála, počin režiséra Denise Dobrovody o španělském muži, který se rozhodl postavit chrám, ačkoliv byl nucen odejít z kláštera před složením svého slibu. Amatérský architekt věnoval stavbě celý život, nyní ale není jasné, zda se vůbec někdy otevře.

Neuvěřitelně silný, strhující, dojemný a inspirující. To je jen pár dojmů, které ve vás příběh muže přezdívaného Don Justo zanechá. Film, jehož premiéra proběhne v Česku 11. května, zachycuje, jak se jednomu muži během let podařilo vlastníma rukama vybudovat na předměstí Madridu katedrálu podobných rozměrů, jako je Sagrada Família. Stavět začal v roce 1961 a během let mu pomáhalo jen pár lidí.

Film pomohly vytvořit hlavně ilustrační záběry lidí, kteří si katedrálu přišli prohlédnout v 90. letech. „Tehdy se jednalo o studentské filmy natočené na VHS kazety,“ komentoval okolnosti režisér dokumentu Denis Dobrovoda. „Od lidí jsme se dozvěděli, že už tam někdo natáčel, tak jsme dotyčné zkontaktovali a oni měli záběry naštěstí někde schované.“

Stavba se krom okolností svého vzniku vymyká i tím, že není legální. Justo si nelámal hlavou s potřebnými povoleními ani s jakýmkoliv, natož architektonickým vzděláním. Vše spojoval intuitivně, naučil se svářet, pájet a použil doslova cokoliv, co měl po ruce, nebo co mu lidé byli ochotni dát.

To je také fakt, který jeho životnímu dílu brání, aby ho pod svou záštitu přijalo UNESCO. Agentuře vadí, že je katedrála postavena z nestabilních materiálů.

Z místního blázna známou celebritou

„Kam jdeš, Justo?“ zeptali se sousedé jednoho rána a jmenovaný jim s krumpáčem v ruce jednoduše odpověděl větou, kterou rozhodně nečekali: „Jdu