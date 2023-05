Vývoj bojů (435. den): Sestřelil americký Patriot ruský Kinžal? Ukrajina to popřela, možná musela

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 4. května. Situace na některých místech už může být jiná.

Sestřelili Ukrajinci raketu Kinžal pomocí amerického Patriota? Informoval o tom ukrajinský vojenský web Defense Express, podle kterého ukrajinská protivzdušná obrana v noci 4. května poprvé pomocí systému Patriot sestřelila ruskou raketu Kinžal.

Rusové označují Kinžal za nezastavitelnou zbraň. Nesprávně si zvykli označovat ji za hypersonickou střelu (tu chybu jsem před rokem udělal i já). Jedná se v podstatě o upravenou balistickou raketu Iskander vystřelovanou z letadla MiG-31.

Dosud Kinžaly (a Iskandery) opravdu ničily cíle beztrestně. Naštěstí jich Rusové nemají mnoho. Pokud by se potvrdilo, že si s nimi poradí Patriot, padl by další mýtus o „zázračných“ ruských zbraních.

Ukrajinský článek tvrdí, že po údajném sestřelení Kinžalu následoval velký výbuch a jeho trosky dopadly bez bojové hlavice na některé z kyjevských hřišť. To by byl ideální případ, při kterém by Patriot při stíhání velmi těžko sestřelitelného cíle udělal dokonalou práci – nálož by zneškodnil ve vzduchu a na zem by dopadly už jen trosky rakety.

#Ukraine: Today, reports suggested that a Russian Kh-47M2 Khinzal air-launched ballistic missile was shot down by air defences over #Kyiv at 02:40 on May 4th- for the very first time.

The debris matches the unitary warhead assembly used in Kh-47M2 & Iskander-series missiles. pic.twitter.com/RjAcBQYEUN

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 5, 2023