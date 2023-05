Vzpomínám na tři noci církevních restitucí, ale teď se obstruuje i program, to už je na hraně, řekla Němcová v Aréně N

Nynější opoziční obstrukce ve Sněmovně jsou podle Miroslavy Němcové na hraně ústavních principů. Senátorka ODS v Aréně N srovnala dnešní situaci s obstrukcemi v době, kdy stála v čele dolní komory ona. Němcová také řekla, že by vláda měla schválit konsolidační balíček i důchodovou reformu ještě v první polovině volebního období, tedy do podzimu. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a v podcastových platformách.

Na co se v podcastu také ptáme?

Jaké jsou příčiny rekordně nízké důvěry ve vládu?

Proč je na tom Česko v cenách potravin a energií hůř než jiné země a zda to má nějakou hlubší příčinu?

Jak se projeví nepopulární kroky, které má vláda ještě před sebou?

Jak coby bývalá předsedkyně Sněmovny vnímá obstrukce nynější opozice?

Zda může v příštích volbách uspět většina ohrožující demokracii?

Kde je hranice mezi potíráním dezinformací a cenzurou?

S vládou je podle CVVM spokojeno jen 27 procent voličů. Proč je podle vás hodnocení kabinetu tak špatné?

Nikdy není příčina jedna a tentokrát bych spíš než ten samotný výkon vlády viděla jako důvod nejistotu, která ve společnosti panuje. Válka na Ukrajině, ať chceme, nebo nechceme, zasáhla do života úplně každého z nás. Všichni by si přáli, aby válka nebyla, a ti, kteří si myslí, že to jde nějak zařídit, kladou této vládě za vinu, že už to dávno nezařídila.

Druhý důvod má historičtější kořeny, myslím tím etapu, kdy jsme procházeli covidem, kdy se rozbourala spousta věcí, od běžných rodinných vztahů přes podnikatelské záměry, plány a vize.

Třetí je určitě ekonomická situace. Podle mě se tedy schází několik momentů, které vstupují do hodnocení vlády, za některé si takzvaně může více sama a některé mají hlubší příčiny.

Nepřispívá k té nejistotě také vládní komunikace? Neustále slyšíme nějaké zvěsti o zvyšování DPH na vodné a stočné, pak to premiér dementuje, že to nebyl návrh, ale analytický materiál.

Každá zpráva, která přijde a vzápětí je vyvracená, tak samozřejmě vzbuzuje nejistotu. Zároveň nechci být tak příkrá a vidět jenom nedostatky. Vláda má těžký úděl, věděla, že do toho jde, ale o některých faktorech nevěděla, například o válce. S řadou problémů si poradila velmi dobře, s krizí energetiky, dokázali jsme se postarat o uprchlíky. Zvládnuté evropské předsednictví nám vydobylo respektovanější pozici v EU, kroky, které podnikáme k naší obraně, zase v NATO. S novým panem prezidentem se země dostává na lepší laťku.

Zmínila jste pandemii, tehdy vláda Andreje Babiše čelila kritice ne za to, že jsou problémy, ale že jsme nejhorší na světě. Teď čelí vláda Petra Fialy podobné kritice, všichni chápou, že energie, potraviny a tak dál nemohou nezdražovat, ale nechápou, proč musíme být mezi nejhoršími v Evropě. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Nevím, jestli jsme skutečně těmi nejhoršími v Evropě. Pokud jde o inflaci, tak ta je určitě na velmi nebezpečné úrovni.

Růst cen potravin je vysoko nad evropským průměrem.

A teď si řekněme, kde je ta příčina, kdo je tady tou agrární lobby, která má vliv na to, za co se potraviny skutečně prodávají. Je to Andrej Babiš, velcí agrobaroni a dlouhodobé nastavení agrární politiky.

Ale od vlády přece čekáme, že to bude řešit. Totéž jsme očekávali od vlády Andreje Babiše v pandemii. Nesvědčí to o tom, že Česko má nějaký hlubší problém, který svazuje ruce každé vládě bez ohledu na to, jestli ji vede Babiš, nebo Fiala?

V otázce cen potravin, které jsme se dotkli, vláda nemůže tak jednoduše zatáhnout za brzdu a říct „vy budete prodávat za tolik, vy budete dodávat za tolik, vy budete pěstovat, za tolik odebírat hnojiva od toho nebo od toho“. Na rozdíl od covidu, kdy to skutečně bylo o řízení a rozhodování vlády.

Byl chaos, ale nebylo to přece jen vůči voličům důvěryhodnější, než když poradce premiéra řekne lidem, aby jezdili nakupovat do Polska? Vždyť to je rezignace a přiznání, že ten problém nedokážeme řešit.

Tahle věta pro mě byl úlet, ale