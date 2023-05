Šéf strážníků otevřeně o parkování: Stačí vám dobrý advokát. Takhle my si tady žijeme

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč v Praze za posledních deset let klesl počet odtahů a rozdaných botiček?

Jak zlepšit dodržování pravidel parkování?

Proč policisté více neodtahují auta z chodníků?

Stačila by ke zlepšení politická vůle města?

Myslíte si, že má město problém s vymáháním pravidel parkování?

Četl jsem váš článek a až na pár terminologických drobností jste vystihli problém. Opravím vás ale hned na začátku. Není to věc města, ale státu. Systém funguje takovým způsobem, jak si stát nastaví pravidla. Město samozřejmě hraje určitou roli, ale z hlediska vymahatelnosti práva a pokut má zásadní roli stát.

Pravidla nastavuje Poslanecká sněmovna jako zákonodárná moc. My otevřeně říkáme, že systém, jak je nastaven, je dlouhodobě nefunkční.

Kde vidíte ten problém?

Stát není v tuto chvíli schopen zajistit, aby byl potrestán ten, kdo porušuje předpisy.

Takhle jednoduše si to můžeme říct?

Jistě.

A co by podle vás pomohlo? Nebo co byste potřebovali dostat za pravomoc?

Pravomoci určují zákonodárci. Těžko můžete po nás chtít, abychom říkali, jak by to zákonodárci měli udělat. My se samozřejmě můžeme zapojit do připomínkových řízení a velmi často jsme součástí nějaké skupiny, která se vyjadřuje ke změnám. Ale těžko budeme zákony navrhovat.

My můžeme říct nějaká doporučení, ale nechtějte po mně, abych kritizoval zákonodárnou moc v České republice z pozice strážníka městské policie.

Já jsem směřoval spíš k tomu, co si myslíte, že by vám jako městské policii pomohlo.

Vy říkáte „vám“ nebo „městu“. Ale tady jde o občany České republiky, kterým by pomohlo, kdyby ti, kteří pravidla dodržují, nebyli, jak to říct slušně…

Já použil termín šikanováni.

Já bych