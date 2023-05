Slovenský premiér se omluvil za chaos, ale skončit nechce. Plány mu možná překazí Čaputová

Slovenský premiér Heger mimořádně vystoupil v televizi a omluvil se veřejnosti za chaos. Po dotačním skandálu kolem ministrů Vlčana a Budaje už se otevřeně mluví o tom, že by prezidentka Čaputová mohla jmenovat úřednickou vládu – a to už příští týden. Heger odstoupit nechce; rád by zemi dovedl k zářijovým volbám.