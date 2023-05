Studio N: Krvavý souboj generálů o Súdán

V Súdánu pokračují prudké boje mezi súdánskou armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory. Mohou za to neshody dvou nejvyšších představitelů vojenského vedení země. Boje mají závažné dopady na civilisty, kteří prchají ze země ve velkém. Co vedlo k současné krizi? A jak to může v Súdánu dopadnout? V podcastu mluvíme s Lenkou Varadzinovou, egyptoložkou z Filozofické fakulty Karlovy Univerzity.