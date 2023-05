Abysme se nezbláznili. Cesta do hlubin študákovy duše mezi Palachem a Chartou a další literární výlety s mladými hrdiny

„Když jsme vybírali školu, kam se budeme hlásit, volba padla na vysočanské gymnázium hlavně proto, že patřilo mezi nejhorší v Praze, horší byly tehdy snad jen Čakovice a ještě nějaké jiné, už se nepamatuji, možná Libeň. Usoudili jsme, že na prestižnější adresu nemá smysl se cpát – jednak by nás nevzali, jednak – a to hlavně – co bychom tam dělali, mezi těmi šprty, patolízaly a svazáky, kdyby nás náhodou vzali.“

Donšajni i plašani

Na někdejším vysočanském náměstí Lidových milicí, uprostřed „špinavé díry na konci špinavého velkoměsta“ stálo jedno gymnázium. V letech 1968 až 1977 jej navštěvovali studenti, kteří své vzpomínky na podivnou dobu „mezi Palachem a Chartou“ (jak zní podtitul knihy) teď shromáždili v publikaci Abysme se nezbláznili v nakladatelství Galén.

S obsáhlou fotografickou dokumentací nabízejí obraz doby, v níž „nastalo bezčasí projasňované drobnými vítězstvími a uzavíráním se do individuální umělecké bohémy, postupnou defenzivou i pozdější emigrací“, jak v úvodu píše jeden ze tří editorů Ondřej Fibich.

Mezi vysočanskými studenty jsou „donšajni i plašani, premianti i repetenti“, které ale všechny formovala podobná zkušenost „všetečného nátlaku oficiální politiky a kultury“. Je to portrét jedné ztracené generace, která stejně jako generace před ní i po ní prostě jen chtěla žít, jak jen to šlo.

Ač je kniha v podstatě pouhým vzpomínkovým sborníkem spolužáků, je to zábavné čtení oživující nevázanost studentských let i pro gymnazisty ze zcela jiných dob. „Ona to tehdy byla dost rozchlastaná