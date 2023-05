Česko-slovenské slovo týdne: rty vs. pery

grafika

Pár slov o slovech rty (a rety)

Na východě drží pusu a krok. Na jihu drží pusu a krok – jinak, ale také. Zato na západě, tam je veselo a bordýlek.

To není sociopatopolitologická sonda, ale stručná zpráva o jazycích. Respektive o rtech. O rtech ve slovanských jazycích. Východoslované pro ně mají v podstatě jedno slovo příbuzné s naší hubou. Jihoslovani jiné příbuzné s našimi ústy. Ale u nás doma a v okolí? Polsky wargi, slovensky pery a v Česku rty.

A ještě ani to není úplně pravda, protože v češtině pro labia oris máme hned dvě sady tvarů. Jednu pro všední den a druhou pro potěchu básníků. Jsouť rty denním chlebem básníkovým, má je rád, neb se jich užívá ku činnostem, jež jsou mu nejmilejší: ku líbání a ku žvanění. A co víc, dá se s nimi pěkně zabásníkovat, pohonit tričko. A to právě dík té sadě rtů na neděli.

Abych byl přesný: díky sadě retů – každý chtěl by rudé rety Margarety mít – kterou ještě v sedmém pádě rozšiřuje rokokově bachraté rtoma, tvar připomínající někdejší dvojné číslo.

Neznámý autor o něm v roce 1946 v Naší řeči ve Dvou poznámkách k Bramborovu článku sice konstatuje: „Tvar rtoma je dobře staročeský,“ podotýká ale, že to není nějaká „lartymérie”, živá zkamenělina, nýbrž zkamenělina oživená Václavem Hankou v Rukopisech.

Kdo ale dneska použije něco z téhle nedělní sady, ten vám podle mě zaslouží po svém epigonském pysku. Leda by to byl někdo, kdo balancuje na hraně blbého a geniálního s lehkostí Roberta Nebřenského, který touží Být s ní na lodičce, líbat její rety rudé.

Čech o slově pery

Praví muži se na rozdíl od poetů slovům o rtech vyhýbají, mají je jen na líbání. Pokud jde o žvanění, to má být drsné, a proto desperádovi v Bedně od whisky nejdou fóry přes pysky. Zdaleka ne každý, kdo si tu písničku zahaleká u táboráku, tuší, že má autora, dokonce ještě stále dobře živoucího Mikiho Ryvolu. Mimochodem většího básníka, než je většina těch, co si kdy brali rety do huby.

Ale ani mezi roduvěrným a vzdělaným trampstvem zdaleka ne každý ví, že jiná trampská legenda Kapitán Kid převedla Bednu do slovenštiny. Dost svojsky a sveřepě, ale pěkně: „Naozaj mi fóry neidú cez pery / ja stojím s dlhú viazankú cez rôzne priesery.“

Kromě chlapáckých vtípků se v tom textu (jen si ho dohledejte) vyskytují bedna/debna a provaz/povraz – hned dvě z česko-slovenských přesmyček, které tak rozněcují fantazii a nutí k přemýšlení, kdo to má asi správně a komu se jazyk zaškobrtal.

Lingvisti vám určitě budou tvrdit, že správně je obé, ale my, lid obyčejný, víme, že to je jenom taková korektní vědecká mlha. Hmla.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine