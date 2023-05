Jedničkáře nevzali na gymnázium, boj je i o učňáky. Příběhy pěti deváťáků, kteří neuspěli u přijímaček

Z devátých tříd odchází nejsilnější ročník za posledních třicet let, a střední školy tak zažívají největší přetlak. I když se tento nápor čekal, kraje nenavýšily kapacity škol dostatečně, a řada dětí proto nyní řeší, co bude dělat dál. Přinášíme příběhy pěti žáků devátých tříd, kteří se zatím na žádnou školu nedostali.

Nejmladší syn Michaela Vícha se výborně učí, od první do deváté třídy měl vždy samé jedničky. Cíl byl proto jasný – čtyřleté gymnázium. Rodina žije v Praze, kde je gymnázií hodně. Paradoxně i to ale může být problémem.

„Původně jsme se rozhodovali mezi čtyřmi gymnázii – Omskou, Ohradní, Přípotoční a Milady Horákové. A zvolili jsme zřejmě špatnou strategii. Vybrali jsme bohužel zrovna ta dvě, kde mu body nakonec nestačily,“ popisuje Vích.

Jeho syn měl sedmdesát jedna bodů z jednotné přijímací zkoušky připravované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), ve které je dohromady z matematiky i češtiny maximum sto. V jiných letech by to nemusel být žádný problém, letos už je ale i takto vysoký počet bodů hraniční. Každý žák má navíc možnost podat jen dvě přihlášky na maturitní obor, a klíčová tak bývá i strategie výběru.

„Důležité je bohužel i štěstí při výběru, letos to třeba dopadlo na těch čtyřech školách opačně než loni. Kdybychom zvolili ty druhé dvě, na jednu by se dostal s přehledem, na druhé by byl na hraně. Každý ale různě taktizuje, řada rodičů si řekla, že