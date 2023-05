Faktor Babiš, rozhodnutí Spolu i účast. Eurovolby možná čeká rekordní zájem voličů

Analýza: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční až za rok, politické strany se na ně ale chystají už nyní. Rozhodování o tom, na jaké kandidátce a s jakými osobnostmi či akcenty do voleb jít, může o finálním výsledku napovědět víc než samotná kampaň. Klíčové mohou být zejména tři okolnosti –⁠ rozhodnutí koalice Spolu, faktor Andrej Babiš a volební účast.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku zpravidla pohybují na okraji voličského zájmu a ani pro jednotlivé politické strany často nejde o zásadní klání. Nadcházející eurovolby, které celou sedmadvacítku čekají zhruba za rok, ale mohou vypadat jinak.

Je totiž nepochybné, že je ovládne diskuze o výkonu vlády Petra Fialy (ODS), a to zhruba rok a půl před klíčovými sněmovními volbami v roce 2025. Vedle toho by ale kampaň mohla být velmi ostrá i tematicky, jak ve svém budapešťském projevu naznačil šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Volby do Evropského parlamentu by mohly vyslat důležitý signál a být prvním krokem ke zvrácení tohoto progresivistického šílenství, které zachvátilo Evropu,“ prohlásil bývalý premiér ve vystoupení na konzervativní konferenci CPAC.

Právě nová pozice hnutí ANO coby konzervativního vlasteneckého subjektu s řadou kritických pohledů na současné směřování Unie může být pro eurovoolby jedním z mobilizačních prvků.

Od českého vstupu do Evropské unie se ve čtvero volbách do europarlamentu dostala volební účast nanejvýš na necelých 29 procent. V nadcházejícím klání je velmi pravděpodobné, že by mohla být vyšší. A to dost možná i výrazně.

Co udělá Babiš?

Pro volební účast i dynamiku celého klání by zásadní zlom představovala kandidatura Andreje Babiše za hnutí ANO. Expremiér v rozhovoru pro MF Dnes řekl, že o tom přemýšlel. „Zvažoval jsem to, chtěl jsem být lídr, ale přehodnotil jsem to. Budu se ale angažovat v tom, aby nás lidi volili,“ řekl předseda ANO.

Tato varianta by volební soutěž výrazně posunula, do značné míry by se z voleb do Evropského parlamentu stal opět souboj o Andreje Babiše, jak tomu bylo ve sněmovních i prezidentských volbách. Předseda hnutí na dotaz Deníku N, zda se může jeho rozhodnutí ohledně jeho možné eurokandidatury ještě změnit, nereagoval.

Zájem voličů ale může výrazně ovlivnit už jen Babišovo zapojení do kampaně bez přímé kandidatury. Vidět to šlo například loni na podzim u senátních voleb na Jihlavsku.

Za hnutí ANO tam v senátním obvodě kandidovala Jana Nagyová proti šéfovi horní komory Miloši Vystrčilovi (ODS). Babiš spolu s Nagyovou rozjel velmi ostrou kampaň, v senátním obvodě v její prospěch osobně agitoval, díky čemuž přišel hlasovat nebývalý počet voličů – dvojnásobek lidí oproti průměru.

Politolog Roman Chytilek z Fakulty sociálních studií a Institutu SYRI Masarykovy univerzity čeká, že volební účast bude skoro určitě vyšší, než jak tomu bylo v minulosti.

„Na jednu stranu opozice skoro určitě postaví volby jako referendum o vládě, na druhou stranu s tím, jak se zvětšily ideologické rozdíly mezi vládními stranami a ANO, ani příznivci vlády nebudou