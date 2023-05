Vývoj bojů (433. den): Nejdojemnější momenty z jízdy sanitkou po Ukrajině

Války si všimnete už od Užhorodu.

Ukrajinská armáda je skrytá, ale HIMARS jsme potkali.

Ženy ve válce.

Nejdojemnější chvíle.

Prostřelí dělostřelecký granát váš panelák?

Pomoc má obrovský smysl, každé euro pomůže.

Jak vypadá Donbas.

Ukrajinci útočí na ruské sklady s palivem a vlaky. Zasáhli i vojenské letiště.

U Bachmutu Rusové postoupili málo a ztratili dost.

Ruské zdroje hlásí místní ukrajinský protiútok nedaleko Horlivky.

Mapy dne – Bachmut a Horlivka.

Videa dne – ruští zajatci v Bachmutu; Meteorit střílí přes kanál u Bachmutu.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 2. května. Situace na některých místech už může být jiná.

Úvod dnešního Vývoje bojů je pokusem popsat válku na Ukrajině tak, jak jsem ji mohl poznat ze své první cesty na Donbas, na kterou mě jako řidiče laskavě vzali moji kolegové fotografové, reportéři a dokumentaristé.

Ve veřejné sbírce pořádané naším fotografem Vladimírem Šimíčkem ve spolupráci s Tomášem Benedikovičem, Gabrielem Kuchtou, Jurajem Mravcem, Pavlem Pekarčíkem a Mirkem Tódou získali přes sto tisíc eur, za které nakoupili sedm sanitek, dva offroady, jídlo a zdravotnický materiál.

S obrovskou pomocí Serhije Savčenka z All4Ukraine jsme je převezli do Kramatorsku kousek od Bachmutu. Mně to jako jednomu z řidičů umožnilo jet na místa, o kterých už rok píšu.

Každý ze zmíněných kolegů na Ukrajině strávil od začátku invaze týdny i měsíce. Všichni na mnohem nebezpečnějších místech, než na jakých jsem byl minulý týden já. K první linii jsem se dostal maximálně na 15 kilometrů (zhruba, vím, kde jsem k ní byl nejblíž, ale nevím přesně, kde tehdy byla ona). Fronta se mi připomněla jen několika vzdálenými výstřely těžkého dělostřelectva.

Všechno, co zde zmíním, bylo viditelné pouhým okem. To moje se navíc muselo věnovat řízení. Všechno z toho určitě vidí i ruští špioni, kterých je na ukrajinském území bezpochyby mnoho. Neprozradím tedy nic, co by mohlo nepříteli prozradit cokoli důležitého. Pokud jsem něco takového viděl, popíšu to bez určení konkrétní polohy (nebo to nenapíšu vůbec), aby Rusové ani náhodou nemohli zjistit nic, co by jim mohlo pomoci.

Svá pozorování jsem se snažil zapamatovat si a zaznamenat tak, aby se z nich dal vytvořit elementární obrázek o tom, jak vypadá Ukrajina ve válce.

Jako autor Vývoje bojů považuji za nejdůležitější zkušenost možnost osobně vidět přírodu na Donbasu a poznat tak povahu místní krajiny, která zásadně ovlivňuje průběh bojů.

Války si všimnete už od Užhorodu. Užhorod a Kramatorsk dělí po silnici 1500 kilometrů. Válka se v obou městech samozřejmě projevuje velmi rozdílně, ale pociťovat ji lze i na úplném západě Ukrajiny v Karpatech.

V Užhorodě jsou to zejména vlastenecké billboardy, ale velmi brzy za městem si všimnete, že