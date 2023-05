Radní pro dopravu Hřib: Musíme zdražit odtahy, botičky a změnit zákony. Řešit to má primátor, ne já

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib v rozhovoru vysvětluje, jak by hlavní město chtělo řešit problémy s parkováním. Deník N na základě sesbíraných dat nedávno upozornil na to, že hlavní město v současnosti neumí efektivně trestat lidi cíleně porušující pravidla. Podle Hřiba by byla řešením především reforma přestupkového práva. „Musíme pravidla nastavit tak, aby do správního řízení nepadali lidé, kteří se na to vykašlou,“ říká.