Hrozí nám krach. Pokud s důchody nic neuděláme, systém deficity nezvládne, říká Fiala

Kdyby byla důchodová reforma jednoduchá, tak ji někdo udělal před deseti lety, říká premiér Petr Fiala (ODS). Pokud by vláda systém nezměnila, během dalších desetiletí se dostane do deficitů, které už nikdo nezvládne. „Nám tady krach hrozí, to nejsou přehnaná slova,“ říká předseda vlády v rozhovoru pro Deník N s tím, že jeho kabinet musí provést klíčové změny tak, aby byly udržitelné a Česko nezkrachovalo. Jeho vláda má přitom nejnižší důvěru od dob Petra Nečase.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Na čem musí začít stát šetřit?

Trvá stále premiérovo přesvědčení, že se lidem nemají zvedat daně?

A zvedne vláda daně?

Jak bude vypadat dlouho slibovaná důchodová reforma?

Vaše vláda připravuje klíčové reformy, jednou z nich je ta důchodová. Nedávno vyšel průzkum, podle kterého má váš kabinet nejnižší důvěru od dob vlády Petra Nečase. Důvěra je přitom důležitá i pro prosazení těchto reforem. Nebude to pro vás problém?

Průzkumy veřejného mínění nekomentuji, a to ani ty pozitivní, ani méně pozitivní, a to z dobrých důvodů. Nesoutěžím v každotýdenní soutěži popularity. Voličům jsme slíbili, že provedeme klíčové změny, které umožní, aby Česká republika patřila mezi nejlepší země na světě a současně aby to bylo ekonomicky udržitelné, abychom nezkrachovali.

Nám tady krach hrozí, to nejsou přehnaná slova. Pokud s důchodovou reformou nic neuděláme, systém se během dalších desetiletí dostane do takových deficitů, že už je nikdo nezvládne a nebudeme schopni zajistit mladým lidem důstojné penze.

Zdražuje téměř vše, lidé mají často problém zaplatit i energie. Do toho od ministerstva financí chodí návrhy na zvyšování DPH u vodného, stočného a tepla. A váš poradce radí lidem, aby jezdili nakupovat potraviny do Polska. Jaký to vysílá vzkaz?

Ten výrok nepovažuji za šťastný a také jsem mu to řekl. Poradci jsou od toho, aby říkali i věci, které si myslí. Nemám poradce od toho, aby mi říkali věci, které si myslím, protože pak bych je nepotřeboval. Tohle nebylo dobré. A nechci komentovat, jaký to vysílá vzkaz. Ve vládě se zásadním způsobem nepřeme, společně hledáme správné řešení a že to není jednoduché, je jasné. Kdyby byla důchodová reforma jednoduchá, tak ji někdo udělal před deseti lety.

„Zkoumáme návrhy, pak rozhodneme“

Jeden z návrhů, které řešilo ministerstvo financí, se týká zvyšování DPH u vodného, stočného a tepla. Jaký tohle vysílá signál do společnosti?

Ministerstvo financí vzalo všechny návrhy od NERVu (Národní ekonomická rada vlády, pozn. red.) a jiných expertů, které se objevily, a analyzovalo jejich dopady. V tom materiálu, který unikl do médií, na první straně stojí, že nejde o návrh ministra financí ani ministerstva. Je to analytický materiál a my musíme znát případný dopad takového návrhu. A to je odpovědná politika. Proto jsme si analyzovali vodné, stočné, proto jsme analyzovali další nápady.

U všeho musíme vědět, jaký to bude mít dopad. Nejde to dělat tak, že si sednu a řeknu si, že bude vyšší vodné, stočné, tady uberu na tomhle a ještě se bude platit víc tady. Ne, my zkoumáme všechny návrhy a pak rozhodneme v celém balíku.

Součástí uniklého návrhu bylo snížení daní u loterií. České televizi jste nyní vy sám řekl, že to není, „co si přeje ODS“, ale o nastavení systému podle rad expertů, konkrétně podle škodlivosti jednotlivých typů závislostí. Proč tedy není variantou jen zvýšení sazby u takzvaného tvrdého hazardu a loterie nechat ve stávající sazbě?

Protože je potřeba poslouchat experty. Říkají, že je určitá hranice zdanění, za které se hazard začne přesouvat do šedé a černé zóny, což nechceme. Takže je potřeba najít správnou rovnováhu. Nikdo neříká, že budeme snižovat daně z hazardu nebo jen loterií.

Ale zrovna daně z hazardu nejsou tím hlavním, co řešíme. Ani z hlediska přínosů, ani z hlediska tématu. Musíme se zabývat mnohem širšími otázkami, a to je celá debata o konsolidaci veřejných financí.

Ještě v době, kdy jste byli v opozici, jste mluvili o plánu na konsolidaci veřejných financí. U vlády jste nyní rok a půl a konsolidační balíček stále není. Mluvilo se o tom, že bude představený v březnu, poté v dubnu a nyní je květen.

Říkali jsme, že jsme schopni ušetřit v rozpočtu sedmdesát nebo osmdesát miliard. A to jsme udělali. Okamžitě jsme naše slova dodrželi, ale to jsme nevěděli, že přijde ruská agrese proti Ukrajině a všechny dopady, které nás vedly k tomu, že jsme začali kompenzovat vysoké ceny energií a tak dále. To vneslo do rozpočtu další požadavky.

Máme plán, jak