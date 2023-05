Jak se Putin stará o porodnost v Rusku: zplodil spoustu hrobů, utrpení a chudoby

Ni hao, vážení! Cože? Proč čínsky? No, Putin přece prohlásil, že hlavní národní myšlenkou Ruska je rozmnožit národ. A kdo si myslíte, že to rozmnožení zajistí? Číňané budou navyšovat svoje počty na ruské zemi a počty Rusů budou růst pod ní. Federální televizní kanály už propagují rusko-čínské vztahy nejen mezi politiky, ale přímo vybízejí ruské ženy, aby se seznamovaly s čínskými muži a následně se i vdávaly.

Formát ruský muž – čínská žena se však v reklamním spotu vysílaném na federálních kanálech neobjevuje. Vzhledem k tomu, že Rusové jsou zapotřebí na frontě, nemají co pomýšlet na sňatek s Číňankami. Mimochodem, zajímalo by mě, jestli někdo tuto reklamu ukázal okupantům v zákopech. Nakolik je to pro ně v pohodě, uvědomit si, že zatímco oni umírají za Putinovy zájmy