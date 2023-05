Pointa N: Začíná ukrajinská ofenziva?

Situaci na Ukrajině rozebral Jan Wirnitzer, problémy s přijímačkami vysvětlila Markéta Boubínová a zajímavosti dne popsal Prokop Vodrážka.

Ukrajina stupňuje útoky na ruské cíle

V posledních desítkách hodin sledujeme zvýšený počet útoků na ruské cíle nikoliv přímo na frontě, ale za ní: hlášeny jsou výbuchy ze skladišť, vykolejené vlaky a Rusové dokonce mluví o útoku dronů na Kreml, za který slibují „odvetu“.

Když válečný agresor slibuje odvetu, je to poněkud bizarní, ale to je celá ruská válečná operace proti sousední zemi, která přestala být bratrskou hned ve chvíli, kdy se odmítla nechat Ruskem dobýt a vystřílet. Zkrátka slovanská vzájemnost odtud potud.

Víme každopádně to, že ukrajinské jednotky na frontě se zatím do velké ofenzivy nepustily. Zmíněné útoky ale mohou být právě předehrou k ofenzivě, snahou ruskou armádu oslabit a rozbít její zásobování, aby nebyla schopná na ukrajinský pozemní útok zareagovat, až skutečně nastane.

Nebo také snahou o to, aby Rusům zhořklo výročí konce druhé světové války, které je ústřední součástí ruského národního mýtu. Nebo obojím.

Výsledky přijímaček na střední už známe, co bude dál?

Nejsilnější populační ročník za posledních třicet let se hlásil na střední školy a světe, div se, zejména na gymnáziích nebyl dostatek míst, což do dnešního dne potvrdily tisícům dětí zveřejněné výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

Převis poptávky je už řadu let evergreenem, letos je ale nepřipravenost zřizovatelů škol, tedy krajů, markantnější než jindy. Roky bili odborníci na poplach a varovali, že se blíží nejsilnější ročníky, roky se čekalo a kraje následně čarovaly, jak mohly.

Třeba Praha, do které se hlásí i děti ze Středočeského kraje, ještě na poslední chvíli zřizovala nové třídy, deset nových gymnaziálních tříd ale mělo být zřízeno už před lety, letos jich mělo být ještě mnohem víc.

Řada rodičů proto při podávání přihlášek svých ratolestí tentokrát zvolila poněkud atypický přístup. Vzhledem k tomu, že se obrovský převis očekával, velká část dětí nepodala své dvě povolené přihlášky na vysněné školy, nýbrž je strategicky „rozhodily“ tam, kde byla matematicky větší šance přijetí. To se sice děje každý rok, letos ale –⁠ i podle výpovědí ředitelů gymnázií či středních škol, kam se standardně hlásí méně žáků –⁠ se k této „větší jistotě“ uchýlilo mnohem víc rodin.

I přes tuto strategii „na jistotu“ se přitom především ve velkých městech řada chytrých dětí s velmi dobrými výsledky ani na jednu školu nedostala a musí nyní doufat, že vyjde aspoň odvolání. Jinak mají zřejmě smůlu, protože druhá kola přijímacích zkoušek na gymnázia či dobré střední školy téměř nebudou. Nezbývá jim tedy než využít rady Cermatu a přihlásit se na učňovský obor.

Když pomineme to, zda je vůbec známkování ve školách správné, představte si dítě s průměrem 1,5, které holt musí na učňák. Paradoxní je, že třeba v menším městě by se na gymnázium i se svým počtem bodů z jednotné přijímací zkoušky dostalo, má ale smůlu, žije s rodiči v Praze, a tak zatím půjde na pomocného kuchaře. Třeba to vyjde příští rok, pokud se ovšem kraje tentokrát lépe připraví.

Novou koncepci podávání přihlášek mezitím snad alespoň připraví stát. Jak dosluhující ministr školství Vladimír Balaš (STAN), tak i šéf Cermatu Miroslav Krejčí mluvili o tom, že cílem je elektronická přihláška na větší počet škol. Pokud se to podaří, tak by systém děti, které nyní končí mimo maturitní obory, mohl snadněji zachytit, protože mohou „risknout“ více škol.

A pak je tu samozřejmě samotná koncepce jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Experti roky varují, že přijímačky diskriminují děti z chudších rodin, bez uvědomělých a vzdělaných rodičů, kteří jsou ochotni zaplatit za různé přípravné kurzy a testy nebo své děti alespoň sami připravují. Ti ostatní totiž bez přípravy u testů, se kterými se nikdy nesetkaly, téměř nemají šanci.

Cermatu se navíc klade mnohdy za vinu to, že školy zejména v ročnících přijímaček látku směřují jen k obsahu přijímacích zkoušek, a děti se tak třeba v češtině biflují jen pravopis a syntax. Jedním dechem navíc kritici upozorňují, že školy na Cermat připravit neumí.

Přijímačky by přitom mohly sehrát minimálně v češtině ve školách teoreticky i pozitivní roli. Velká část zkoušky totiž nechává žáky pracovat s textem, interpretovat ho, hledat podle něj odpovědi a aplikovat různá pravidla, která jsou pod textem popsána. Kdyby tudíž školy opravdu k Cermatu připravovaly, mělo by to smysl, protože by se žáci především naučili pracovat s textem. Pravopis i syntax jim totiž u přijímaček moc bodů nepřinesou, a není tedy divu, že bez doplňkové přípravy nemají příliš šanci. Ale to se asi pohybujeme v začarovaném kruhu.

Návrh na lepší městský prostor

Uprostřed kulturních válek o auta ve městech přichází poslanec Michael Rataj (STAN) s návrhem, jehož účelem je zavést do právního řádu sdílené zóny. A je to skvělá zpráva.

Koncept sdíleného prostoru odstraňuje rozdělení ulice na oddělené „zóny“ pro jednotlivé druhy dopravy – tedy na silnice, chodníky, parkovací místa a další. Naopak jde o jeden sdílený prostor, kde se ohleduplně pohybují chodci, cyklisté, MHD i auta. Využívá se především u významných míst – v Praze si to můžete představit třeba u plánované rekonstrukce Malostranského náměstí.

Jak vysvětluje dopravní inženýr Vojtěch Novotný, prostor vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci všech uživatelů založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemné ohleduplnosti, kdy žádný z módů dopravy není nadřazený. A podle zahraničních zkušeností funguje.

Česko by se tak zase o kousek posunulo vyspělým západním městům, kde koncept funguje. Reálná je i potřeba českých měst, která chtějí možnost využívat, ale bez nové legislativy nemohou. Nyní můžeme jen doufat, že se z toho nestane palivo do kulturní války.

Jednou větou

Naše témata

„Ráno operace, přes poledne dospat, večer domů. V tomto režimu fungují v Česku dnes hlavně soukromá zařízení. Jejich nabídky využívají mladší a jinak zdraví lidé, u kterých se nepředpokládá žádná větší komplikace.“

Kýla za 68 tisíc. Rychlé operace se soukromým klinikám vyplácejí, velké nemocnice zůstávají stranou (Iva Bezděková)

„Výzkumníci dokázali ze snímků mozkové aktivity pořízených funkční magnetickou rezonancí jednak velmi přesně vyčíst, jakému čtenému textu pokusná osoba naslouchá – a poté, s přesností jen o něco menší, poznat obsah neozvučeného filmu, na který se dívá. A do třetice, opakovaně se dařilo rozpoznat a převést do slovního popisu i pouhé myšlenky a vizuální představy. To vše díky nasazení umělé inteligence stejného typu, jakým je známý ChatGPT.“

Nový průlom ve vývoji umělé inteligence. Experiment ukázal, že dokáže poměrně přesně číst vaše myšlenky (Petr Koubský)

„Američtí diváci pocítili stávku scenáristů hned první den. Místo svých oblíbených komiků sledovali v nočních talk shows pouze reprízy starších pořadů. Aktuální díl neměl kdo napsat. A to je jen začátek.“

Zastavily se seriály i talk shows. Proč Hollywood stávkuje: co chtějí američtí scenáristé a jakou roli hraje umělá inteligence (Jana Ciglerová)



Zaujalo nás jinde

„Najednou už jsem nebyl výzkumník, byl jsem Pol Pot, Stalin a Hitler. Během jednoho týdnu jsem se stal veřejným nepřítelem číslo 1.“

Výzkumník a urbanista Carlos Moreno pro New York Times popisuje, jak se musí vypořádávat s konspiračními teoriemi a výhrůžkami smrtí. Důvodem je jeho koncept 15minutového města, které se v myslích konspirátorů transformovalo do „klimatických lockdownů“ či „městských zajateckých táborů“. Kdy se tahle teorie objeví v Česku?

„Má kniha není inspirována zážitkem paní Tellnerové, o jejím příběhu jsem se dozvěděla minulý týden, kdy mne na sociálních sítích rovnou obvinila, že jsem její příběh ukradla.“

Spisovatelka Alena Mornštajnová pro Aktuálně.cz odmítá, že by její nová kniha Les v domě byla inspirována osobním příběhem výtvarnice Kláry Tellnerové známé pod pseudonymem Toy Box. Její kniha je stejně jako příběh o zkušenostech se sexuálním zneužíváním. Toy Box podobnosti podrobně popisuje na svém blogu včetně dopadů, které na ni situace má.

„Je až s podivem, že přes všechny peripetie uplynulých dekád a dvě totalitní diktatury se podařilo kontinuitu derby zachovat. Vedle foukaných vánočních ozdob, Jízdy králů či loutkářství se derby pražských ‚S‘ stalo již dávno nehmotným kulturním dědictvím nás všech.“

Slavia a Sparta se večer utkají ve finále českého poháru. Magazín Football Club při té příležitosti zveřejnil kapitolu ze své plánované knihy, která popisuje historii střetnutí těchto dvou klubů.

Foto dne

Prezident Petr Pavel představil svůj oficiální portrét, známku i portrét prezidentského páru. Známky i portréty budou k dispozici v deseti barevných variantách.

