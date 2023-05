Studio N: Ruská opozice se postavila Putinovi. Bude to k něčemu?

Ruská inteligence se po více než roce probudila. Někteří její představitelé se na sjezdu v Berlíně dohodli na společném postoji k ruské válce proti Ukrajině. V přijaté Deklaraci ruských demokratických sil označili Putinovu válku za zločinnou, váleční zločinci podle nich patří před soud. Má jejich prohlášení vůbec nějaký význam? Proč jim to trvalo tak dlouho? A co na to Putin? V podcastu mluvíme s válečnou reportérkou Petrou Procházkovou.