Oči upřené na Ukrajinu: kde jsou hlášené útoky, jak souvisejí s ofenzivou a jestli „už to začalo“

Devátý květen je v Rusku v podstatě den národní hrdosti. Toho dne každého roku si Rusové už téměř 80 let připomínají vítězství nad nacistickým Německem.

To, že to Sověti dokázali s masivní západní vojenskou pomocí, že v řadách jejich armád byli i mnozí Ukrajinci nebo že SSSR byl skoro dva roky války nejprve spojencem nacistického Německa, už se do ruského národního mýtu příliš nehodí, ale proč to teď připomínáme?

To, že Ukrajinci chtějí, aby letos už podruhé v řadě výročí Rusům zhořklo, může být důvodem, proč vybuchují ruské sklady pohonných hmot, vykolejují vlaky a přibývá zpráv o útocích ukrajinských dronů. Může – a nemusí, to nevíme. Smysl dává i úvaha, že už sledujeme první fázi řadu měsíců očekávaného ukrajinského protiútoku. Anebo obojí.

Zároveň zjevně sledujeme