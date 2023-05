Putin, nebo dvojník? Na základě pihy nelze o člověku říct: ano, to je on, popisují identifikaci osob kriminalisté

Podivné chování na veřejnosti, údajná návštěva Mariupolu… Byl to opravdu on? Od začátku války na Ukrajině se v médiích a na sociálních sítích nárazově, ale hojně spekuluje, zda je na fotografiích a videozáznamech zachycujících Vladimira Putina skutečně on, nebo třeba někdo jemu velmi podobný. Jde s jistotou určit, jak tomu doopravdy je? Ptali jsme se expertů.