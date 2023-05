Putina tlačí čas

Kremelské hodiny tikají. Blíží se 9. květen, vojenský vrchol ruského oficiálního kalendáře. Armáda bude přehlídkovým krokem pochodovat po Rudém náměstí a po dlažebních kostkách se budou valit obávané zbraňové systémy, z nichž některé jsou i použitelné.

Tato bombastická akce je oslavou epochálního vítězství nad nacistickým Německem před 78 lety. Novější triumfy jsou vzácnější – ve válce na Ukrajině, nejvážnějším vojenském konfliktu Ruska od roku 1991, byste je hledali marně. Jediným světlým bodem poslední doby je růst ruského vlivu v Africe, v jehož čele stojí žoldnéřská Vagnerova skupina. Z hrdel této pestré skupiny žoldáků se však zřejmě neozve hlasité „Hurá!“, které by se odráželo od růžovočervených zdí Kremlu.

Stejně tak šéf Vagnerovy skupiny netleská ruským ozbrojeným silám a jejich vůdcům. Takto sžíravě zhodnotil Jevgenij Prigožin jejich působení na Ukrajině: „Co jsme udělali z ruské armády – druhé největší armády na světě? Kdo to sakra ví… Co jsme to za armádu, když jsme