Potřebuje tu někdo svobodný tisk?

Leckdo a ledacos má v kalendáři svůj den. Třeba čtvrtý květen – Světový den svobody tisku, pokud by to někdo náhodou nevěděl. Například já byl o existenci tohoto svátku zpraven až nedávno, a to prosím pole svobodného tisku, ehm, tak trochu obdělávám, svou trochou přispívám, ruku k dílu přikládám, káru táhnu. Zrovna letos by si ale svobodný tisk nějaký ten sváteční „príhovor“ zasloužil. Je to s ním totiž všelijaké. Prochází existenční i existenciální krizí. Občas působí, jako kdyby nevěděl, proč je, a – co je pro něj ještě horší – jako kdyby s ním tu nejistotu sdílela i významná část publika.

Existenční dimenze krize soudobých médií je důkladně popsaná. Nástup digitalizace se pro tradiční média ukázal jako pohroma. Náklady klesají, mnoho a mnoho titulů zaniklo, další asi zaniknou vbrzku. Možnosti těch dál fungujících redakcí se často smrskávají, obsah se omezuje, což se týká třeba mnohých kulturních rubrik. Důkladnější práci zhusta nahrazuje chrlení obsahu, či spíše „obsahu“. Podobně jako v některých jiných odvětvích rozšíření informačních technologií i v médiích nahrává těm největším, v něčem pomáhá těm nejmenším a prakticky anihiluje velkou část toho, co je mezi nimi. Samé známé věci.

Inflace pojmu cenzura

Existenciální rozměr krize médií spočívá