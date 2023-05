„Li Tchie, kamaráde, můžeš mluvit?“ Čína chtěla dobýt fotbalový svět, z jejího miliardového snu ale je noční můra

Čínský fotbal zažívá největší protikorupční čistku ve svých dějinách. Mizejí šéfové Čínské fotbalové asociace, manažeři i hráči. A kluby, donedávna zalévané miliardami, krachují. Nadšený fotbalový amatér Si Ťin-pching si přál, aby Čína do roku 2050 byla světovou šampionkou – a Čína mobilizovala zdroje. Jenže čím dál víc se zdá, že vzala věci za špatný konec. Popisujeme, jak se to stalo.

Byl to zápas, jaký se jen tak nevidí. Už to, že na konci druhého poločasu svítilo na obrazovce skóre 2:2, bylo zrovna v tomto případě na pováženou. Ale skutečná mela nastala, když fotbalisté po rovněž nerozhodném prodloužení začali kopat penalty.

Tři góly na straně hráčů v zelené, pět pro tým oděný v rudé. Jakmile útočník červených napřáhl nohu k poslednímu kopu, na chviličku to spíš než napínavý konec fotbalového utkání připomínalo schůzku znuděných byrokratů dávno po konci pracovní doby.

Brankář párkrát cvičně poskočil. Červený kopl. Brankář se sklonil k obraně, načež jako by usoudil, že jeho počínání nemá valný smysl. Míč, kterému se nikdo nepostavil do cesty, se triumfálně zatřepotal v síti. Vítězní červení se na vrcholu blaha objímali, poražení zelení na sebe hleděli úkosem a komentátor, který tomu všemu přihlížel, se už neudržel. „No tohle!“ rozesmál se.

Prodavač jablek a nezbedný tělocvikář

Chcete namítnout, že jste viděli už spoustu fotbalových zápasů a nechápete, co mu na tom přišlo k smíchu? Tak ještě okamžik; ještě si poslechněte pár názorů z čínské sociální sítě Weibo:

„Tak tohle je vážně trapas.“

„Další názorný příklad rčení ‚Čínský fotbal nemá žádné dno; každý si troufne prohrát‘.“

„Co takhle se příště postavit mužstvu z našeho baráku?“

Na vysvětlenou toho „baráku“, ale hlavně celého kontextu: poražení zelení jsou reprezentanti pekingského klubu Beijing Guoan, jednoho z největších (a nejtradičnějších) jmen čínského fotbalu. Jeho zápasy sledovaly desítky tisíc fanoušků a jeho hodnota se odhadovala na 167 milionů dolarů – a to bylo ještě předtím, než si ze španělského Villarrealu přetáhl za 40 milionů eur prvotřídního útočníka Cédrica Bakambua, který v barvách Guoanu nastřílel 58 gólů v 87 zápasech a pomohl mu k úspěchu v Čínské superlize (CSL) i k vítězství v Poháru CAF, Čínské fotbalové asociace.

A kdo že to s těmi mistry z roku 2018, tou zářnou hvězdou Čínské superligy, zúčtoval loni v listopadu? Jásající červené mužstvo patří do stáje jménem Jingchuan Wenhui. Což je tým IV. třídy ze severozápadní provincie Kan-su, jedné z nejchudších správních oblastí Čínské lidové republiky.

Beijing Guoan je bohatý a patří k nejstarším čínským klubům (na profesionální rovině funguje od roku 1992, ale jeho počátky sahají až na začátek 50. let). Oproti tomu Jingchuan Wenhui začínal s vysloveně titěrnou počáteční investicí (30 000 jüanů, v přepočtu cca 100 000 korun) a funguje stěží tři roky.

Už jen to by na šťavnatý příběh o Davidu a Goliášovi bohatě vystačilo. Jenže to nejlepší teprve přijde: víte, kdo všechno v červeném dresu podle toho příběhu hrál?

Tak třeba tamten obránce, který si na hřiště odskočil od prodeje jablek, své každodenní obživy. Nebo ten útočník před ním, ten se zas živí prodejem hovězího. A co teprve největší borec utkání Cchuej Tchung-chuej, který nejdřív exceloval v bráně a pak si k tomu ještě připsal vstřelený gól při penaltách! To totiž není nikdo jiný než