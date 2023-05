Pavel Juráček jako trucovité a nesnesitelné děcko. Divadlo Na zábradlí uvedlo adaptaci knihy Dani Horákové

Novinářka a spisovatelka česko-německého původu, třetí manželka slavného filmového režiséra a scenáristy Pavla Juráčka Daňa Horáková rozepsala text původně jako doslov k posmrtnému vydání Juráčkových Deníků. Pod rukama se jí ale rozrostl do podoby jejích vlastních memoárů.

A co mnohé Juráčkovy obdivovatele dráždí, rozrostl se do podoby, která si s těmi jeho svým přehledem, bystrostí a silou výpovědi nezadá. Pro Horákovou představuje kniha životní bilanci, zúčtování a do určité míry snad i autoterapii. Jak sama říká, chtěla se pokusit Juráčkovi „porozumět, a tím pádem vyhostit ze vzpomínek na něj vše mysteriózní a iracionální“, aby mohla nejen jemu, ale i sobě „prominout zrůdnosti, kterými se vzájemně častovali“.

Jiný Juráček a jiný disent

Horáková vykresluje zcela jiný obraz Juráčka, než byl doposud znám: Juráčka coby sebestředného, lakomého a nadřazeného alkoholika, frustrovaného narcise, manipulátora a tyrana, který ji soustavně ponižoval a několikrát i fyzicky napadl.

Na příkladech Václava a Olgy Havlových nebo Ludvíka a „Madly“ Vaculíkových ukazuje, že podobné chování v partnerském vztahu (možná méně extrémní, ale ve finále stejně machistické) představovalo v disentu běžný model: Ženy byly svým mužům celý život oporou, utvářely a udržovaly jim bezpečné zázemí, byly jejich matkami, kamarádkami i služkami a promíjely jim četné milenky a sexuální známosti. Horákové kniha je tak významná také v tomto ohledu, jako doplnění dějin často heroizovaného disentu o stále menšinový ženský výklad.

Silou knihy je její vrstevnatost. Jak podotýká literární kritik Marek Lollok, O Pavlovi nabízí mnoho variant čtení: od feministického přes historicko-sociologické, „srovnávací“ (s Juráčkovými Deníky) po takřka milostný román. Tím napínavější bylo očekávání, jak se dramatizace zhostí tvůrčí tým Divadla Na zábradlí, režisérka Anna Klimešová spolu s dramaturgem Petrem Erbesem.

Mezi činohrou, groteskou a stand-upem

Anna Klimešová