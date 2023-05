Přála bych si, aby lidé asistenční psy nelitovali, říká zakladatelka neziskové organizace Helppes

Zuzana Daušová založila neziskovou organizaci, která pomáhá lidem s různým typem postižení být soběstační a žít plnohodnotný život. To vše prostřednictvím speciálně vycvičených psů, kterých její organizace Helppes za dobu svého fungování vycvičila téměř tři sta. V rozhovoru pro Deník N popisuje, co se za posledních třicet let v práci s asistenčními psy změnilo, jak probíhá jejich výcvik a proč je nemůžete hladit, když je potkáte na ulici.