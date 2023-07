Co čeká automobilový průmysl a co to znamená pro Česko

Komentář Ivana Mikloše: V automobilovém průmyslu probíhá revoluce, která spočívá v rychlém a masovém přechodu od spalovacích motorů k elektrickým autům. Česko je po Slovensku globálně druhou zemí v počtu vyrobených aut na hlavu, tato revoluce se ho proto zásadně dotýká. I kvůli tomu je užitečné podívat se na to, co se děje, co lze očekávat a co to může znamenat pro místní ekonomiku.