Koho český prezident zklamal, koho nadchl a koho rozplakal. Ukrajinská mise skončila, už můžeme říct vše

Žádná hlava spojeneckého státu nebyla za války na Ukrajině tak daleko na východě jako on. Den před příjezdem prezidenta Petra Pavla do Dnipra tady zabíjela ruská raketa. A hodiny před odjezdem vlaku z Kyjeva do průmyslové metropole východní části země strávil Pavel, který ledovým klidem nezapřel generála, v krytu.