Komentář Matěje Škopa: Ministr financí navrhuje zrušit daňovou slevu na studenty a zdanit stipendia na vysokých školách. Vyplývá to z materiálu, který podle Hospodářských novin dostali šéfové koaličních stran. Likvidační to pro většinu studentů není, v symbolické rovině jim ale návrh naznačuje, že se s nimi nepočítá. Ministr chce škrtat hlava nehlava, je mu ale jedno, že jeho hurá nápady mohou mnohým studentům a studentkám zkomplikovat život.

Když už nevíš co by, zdaň studenty. Stanjurův návrh je jeden z nejhorších mezi mnoha špatnými

Jestli se Zbyněk Stanjura rozhodl protáhnout si apríla na celý měsíc, povedlo se mu to, jen o tom zapomněl říct ostatním. Za poslední týdny už je to druhý uniklý návrh šéfa resortu financí, který se jeví jako špatný vtip. Tím prvním byl plán zavedení dvou sazeb DPH místo tří. Do vyšší sazby by ministr zařadil citlivé položky jako vodu a teplo, což by se podle expertů dotklo hlavně nízkopříjmových domácností.

Po prvním návrhu, o němž informovala Česká televize, si Stanjura vybral coby další oběti bezhlavého škrtání studenty. Záměr být jeden měsíc vtipnější než po zbytek roku by člověk ještě přijal, horší ale je, vtipkuje-li ministr financí, a navíc o státním rozpočtu.

Jistěže se ve státní kase musí najít zbytné položky (návrh podle Hospodářských novin počítá s ušetřením devíti miliard ročně). Nicméně kdyby prošel,