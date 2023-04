Aréna N: Své děti jsem bil, ale přiměřeně, říká senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek

V polovině května to bude sedm let, co česká vláda podepsala Istanbulskou úmluvu. Udělala to jako jedna z posledních zemí Evropské unie a stále ještě smlouvu neratifikovala. Senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek se proti tomuto paktu v Aréně N rezolutně staví, přiznává ale zároveň, že celý text Istanbulské úmluvy nikdy nepřečetl. Je přitom přesvědčen, že ratifikace by v otázce násilí na ženách nezměnila absolutně nic.