Protivládní aktivista Rajchl rozklížil odpůrce gigafactory u Plzně

„Vedení ČsSL (…) protestní akci dne 1. 5. 2023 na LKLN ruší,“ stojí na webu Českého svazu letectví (ČsSL). Zkratka LKLN pak označuje letiště Líně, v jehož areálu by mohla vzniknout továrna na baterie pro elektromobily. O výstavbě tam uvažuje automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto.

Pokud by si německá skupina toto místo pro výstavbu nakonec skutečně vybrala, provoz letiště by musel skončit. Proti tomu protestují Český svaz letectví a především Evropská asociace pro rozvoj všeobecného letectví. Tu založili nájemci letiště – jedná se o letecké školy nebo spolky nadšenců.

Spolek vystupující pod anglickou zkratkou EAGA se zánik letiště snaží zvrátit od loňského roku, kdy se o plánu na výstavbu továrny na tomto místě začalo mluvit. Spolek v posledních měsících našel širokou podporu u veřejnosti. V únoru například zorganizoval happening, kterého se účastnily tisíce lidí. Zástupci spolku se obávají, že výstavba továrny bude například znamenat konec leteckých škol, které na letišti působí.

Loni se do snah o záchranu letiště zapojil i Český svaz letectví, který vede bývalý velitel stíhacího pluku v Žatci Václav Vašek. Právě on nyní spolu se svými kolegy protest naplánovaný na svátek práce zrušil.

„Lidé z EAGA navázali jednání na ministerské úrovni a rozhodli se, že vyslechnou pokyn z ministerské úrovně a nebudou pokračovat v protestních akcích,“ vysvětluje Vašek, proč se akce organizovaná jeho svazem nebude konat. Oba spolky zároveň ukončily spolupráci.

Vašek poukazuje na to, že ministerstvo průmyslu do debat o budoucnosti letiště zapojilo i nájemce letiště. Do této skupiny ale svaz letectví nepatří. Vašek nechtěl blíže vysvětlit své tvrzení o tom, že nájemce k upuštění od protestů přimělo ministerstvo.

Skutečný důvod? Rajchl

EAGA ale ukončení spolupráce se svazem letectví pro Deník N vysvětluje jinak. „Dobře zamýšlené aktivity ČsSL bohužel zdiskreditovala spolupráce s Jindřichem Rajchlem, který je