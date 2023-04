Velká reforma výuky drhne. Experti si stěžují na chaos, spěch i plýtvání penězi

Experti z pracovních skupin připravujících pod hlavičkou Národního pedagogického institutu (NPI) revizi kurikula pro základní školy dnes měli odevzdat první, hrubé verze takzvaných očekávaných výstupů pro své obory.

Ty jsou přitom klíčovou částí, protože právě jimi se školy musí řídit. Už stávající kurikulum pracuje na jejich základě: V určitých fázích studia by měl žák být schopen předvést konkrétní očekávané výstupy z předmětu či vzdělávací oblasti. Detailní učivo si k tomu školy určují samy ve svých školních vzdělávacích programech.

Některé pracovní skupiny – například z oblasti Kultura a umění – odevzdaly přímo očekávané výstupy, tedy jejich první verzi, jiné zatím spíše návrhy.

„Jsou to očekávané výstupy, ale zatím to bereme hodně obecně. Je tam například výstup, že se má žák setkat s nějakým uměleckým projevem nebo dílem – může to být film, taneční představení, hudební dílo. Nyní je to opravdu v obecné rovině,“ popisuje Pavel Bednařík, garant pracovní skupiny Filmová/audiovizuální výchova, která spadá právě pod oblast Kultura a umění.

„My jsme se za naši skupinu Člověk a společnost dohodli, že občankáři odevzdávají ucelenější materiál. My jsme poslali vzor toho, jakým způsobem se kombinuje obsah a dovednosti,“ říká člen pracovní skupiny Dějepis Milan Ducháček.

Problémem podle něj ovšem je, že