Vývoj bojů (428. den): V Bachmutu to vypadá špatně, Ukrajinci ustupují a nechávají za sebou zničené budovy

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 27. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Na Ukrajině jsou muraly populárnější než u nás. Jde o velké malby na stěnách různých budov.

Přestože město Bachmut, kde před válkou žilo 70 tisíc lidí, je už v podstatě v troskách, jakoby zázrakem se na okraji města donedávna zachovaly dva velké muraly na boku osmipatrových paneláků – jako připomínky krásnějších časů. Na jednom byla zobrazena žena držící na rukou dítě a na druhém muž s chlapcem, který si hraje s letadlem, na ramenou.

Murals in Bakhmut. Before and after the invasion of the Russian barbarians. pic.twitter.com/FaDNpEi538

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023