Nedostalo se vaše dítě na střední školu? Radíme, jak postupovat

Střední školy dnes dostaly od Cermatu vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky. Seznamy přijatých uchazečů musí zveřejnit do středy 3. května. Jak postupovat, pokud se vaše dítě nedostalo na vysněný obor? Přečtěte si náš manuál.

Podle zákona začnou okamžikem zveřejnění na webu a na nástěnce školy běžet lhůty, v nichž je potřeba podat odvolání nebo naopak zanést zápisový lístek na vybranou školu. Pokud by rodiče čekali, než jim rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dorazí poštou, některé z těchto lhůt by nemuseli stihnout.

Jak postupovat v různých situacích?

Dítě se dostalo na obě školy, které si napsalo do přihlášky

To je ideální situace, protože to pouze znamená, že si jednu z nich vybere a do deseti pracovních dní na ni rodiče zanesou zápisový lístek. Ten dostanou od základní školy svého dítěte proti podpisu.

Dítě se dostalo na jednu školu, na druhou ne

Pokud na školu, kam je přijato, chce nastoupit, do deseti pracovních dní tam odnese zápisový lístek.

Chce-li ale spíš na tu, kam se nedostalo, zákonný zástupce