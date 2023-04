Odchod velkého improvizátora. V 94 letech zemřel Ivan Vyskočil

„Prostě tam buďte, neošívejte se,“ promlouval něžným hlasem Ivan Vyskočil ke studentům, kteří se ocitli, leckdy zcela nepřipraveni, na jeho hodinách dialogického jednání, které vedl na DAMU.

Specifická herecká metoda dialogického jednání spočívala ve vystavení studenta zrakům jeho kolegů v momentě, kdy ale „přestane hrát“. Bude stát před svým publikem odkázán sám na sebe, na své nitro a onen vnitřní hlas mu napoví, co si počít.

Autorka tohoto textu měla to štěstí, že v rámci svých studií hodiny dialogického jednání Ivana Vyskočila absolvovala. Když stojíte před zraky kolegů a víte, že se nemůžete schovat za hereckou pózu, je to pocit až na hranici psychoterapie. Ponořujete se kamsi do duševních hlubin a netušíte, co tam najít, vlastně máte pocit, že tam není vůbec nic. A pak, pak se přece jen něco začne klubat.

Až do naha

Nejvíc byli Vyskočilovou metodou znejistěni právě adepti herectví, kteří před publikem automaticky nasazovali svou hereckou masku. To ale Ivan Vyskočil neměl rád a