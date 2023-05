Kýla za 68 tisíc. Rychlé operace se soukromým klinikám vyplácejí, velké nemocnice zůstávají stranou

Od začátku letošního roku jsou pro nemocnice jednodenní operační výkony ještě výhodnější než dříve, pojišťovny totiž změnily způsob jejich proplácení. Na jednoduchou operativu se dnes přitom zaměřují hlavně soukromá zařízení. Velké fakultní nemocnice, jejichž provoz a dostupnost garantuje stát, tuto péči zatím nasmlouvanou nemají, ač o to už dlouhodobě usilují. Chirurgové upozorňují, že časem by na to mohli doplatit pacienti.