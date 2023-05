Číst si na jaře o komiksu s vánoční tematikou může vyvolat minimálně pozdvižení obočí. Vždyť teprve začínají rašit listy na stromech a zlatý déšť ještě neztratil všechny svoje květy. V případě Vánoční říše od scenáristy Joea Hilla je to tak správně. Vánoční říše je v jeho podání věčná, vykloubená ze své původní podoby a můžete se v ní ocitnout kdykoliv v průběhu celého roku. A už nenajdete cestu zpět.

Ve stopách Stephena Kinga: Vstup do Vánoční říše je na vlastní nebezpečí, hrozí šílenství i nůžky zabodnuté do nohy

Joe Hill, který je mimo jiné známý i jako autor komiksové série Zámek a klíč, má s vánočním časem osobní problém. Od něj se odrazil při tvorbě románu NOS4A2 a později i komiksu Vánoční říše.

„To, že jsem vzal Vánoce, převrátil je a udělal z nich něco zlého a špatného, vychází z mého hluboce zakořeněného odporu k vánoční hudbě. Nesnesu, když nastane 1. listopad a v rádiu se najednou objeví vánoční písně. Rock-and-rollové vánoční písně jsou mi obzvlášť odporné,“ prohlásil Hill v roce 2013 při představení knihy.

To, že komiks Vánoční říše nebude pohodovým čtením se svařákem u krbu, naznačuje už obálka, na níž je adventní kalendář v podobě vánočního stromku. Na jeho vrcholu je místo hvězdy naražená hlava hlavní záporné postavy, pod ní je hned v prvním okénku záběr z filmu Upír Nosferatu z roku 1922. Další okénka skrývají záběry z jednotlivých částí komiksu a vše je ozdobeno hlavami hlavních hrdinů.

Komiks Vánoční říše je prequelem ke knize Joea Hilla, která pod stejným názvem vyšla česky poprvé v roce 2013. Podruhé vyšla v roce 2019 pod názvem NOS4A2 (čti Nosferatu). Stejný příběh zpracovala společnost AMC do podoby hororového seriálu o dvou sériích (2019 a 2020). Předchozí díla přitom není nutné u čtení komiksu znát. Slouží jako samostatný příběh, kde se lidé seznámí s nesmrtelným šílencem Charliem Manxem i se světem, který stvořil.

V Rolls-Royce temnou krajinou

Vánoční říše začíná zeširoka příběhem Charlieho Manxe. Ve svém starém automobilu Rolls-Royce z roku 1938 brázdí temnou krajinu s unesenou malou dívkou na zadním sedadle. Veze ji na místo, kde žádné dítě nestárne a věčně se baví.

Na první pohled by to znělo jako dětský ráj, pokud by o něm ovšem nemluvil zjizvený člověk s děsivým