Nahlédl jsem do mentálního světa stran, které plánují rozvrátit slovenskou demokracii

„Ukrajina pro nás neexistuje,“ řekl Robert Fico na jedné ze svých nekonečných tiskovek. V tomto výroku je ukrytý hlavní vzkaz voličům, který jim vysílá webová stránka Směru: nabízíme vám dokonalou izolaci od strašidelného světa, ve kterém se na východě vede válka a ze západu na vás zlomyslně doráží Evropská unie.

Směr nabízí fikci, ale postavenou na realistickém odhadu svého voliče. Nabízí mu hněv na současnou vládu, na Ameriku a na Evropu, ale nabízí mu i účast na heroickém zápase o uzavřenost, kterou nazývá suverenitou.

Strávil jsem hodiny čtením blogů a sledováním videí, abych nahlédl do mentálního světa Směru, ale byl to ztracený čas. Stačí si poslechnout několik minut z jakéhokoli projevu Roberta Fica a víte vše, co potřebujete. Všechny další projevy od Ľuboše Blahy až po lidi, o kterých jste nikdy neslyšeli, se obsahem podobají jako vejce vejci, liší se jen mírou agresivity.

Webová stránka Směru však přece jen odhaluje nový jev (a platí to i pro Republiku): už se nechová jako politická strana, ale jako