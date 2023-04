Vývoj bojů (427. den): Ozvali se konkurenční žoldnéři, které Prigožin nemůže vystát

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 26. dubna. Situace už může být na některých místech jiná.

O narážkách na modrý proud. Soukromá vojenská skupina „Potok“ (proud) nemá zdaleka takové PR jako mnohem známější vagnerovci. To nejdůležitější, co se o ní obvykle zmiňuje, je, že spadá pod plynárenský gigant Gazprom.

Nejnovější video jejích žoldnéřů si však nyní získalo pozornost několika zahraničních analytiků a médií.

Necelá dvacítka zakuklených mužů zveřejnila krátký projev, ve kterém se představili jako příslušníci batalionu Potok. Při náboru v rámci Gazpromu jim prý slíbili, že budou spadat pod ruské ministerstvo obrany, nakonec je však začlenili do jiných žoldnéřských skupin.

Začátkem dubna dorazili na blíže nejmenovaný úsek fronty u Bachmutu. Po protiútoku ukrajinských jednotek ale prý byli nuceni ze svých pozic utéct.

„Obě naše pozice byly opuštěny, protože nám nezajistili dostatečné množství munice, palebné podpory a čelili jsme i nezodpovědným krokům našeho velení,“ říká na videu muž, který se představil jako velitel.

Vzápětí dodá, že jejich snahu o opuštění pozic zablokovali žoldnéři z Vagnerovy skupiny, kteří měli tento úsek fronty přidělený.

„Velení Vagnerovy skupiny agresivní formou a s použitím výhrůžek zablokovalo naše stažení a znemožnilo nám provést rotaci,“ uzavře velitel.

Gazprom's PMC unit Potok [Stream] is reported to have conflicts with Wagner. Potok fighters complain to Putin, they were attached to OO Redut and sent to replace Wagner's positions, but were forced to retreat under the AFU pressure. For this, Wagner threatened them with shooting. pic.twitter.com/k4myKRf4U4

— Dmitri (@wartranslated) April 26, 2023