Martin Prokeš: Letošní Lípa Musica bude naprosto výjimečná

V letošním roce se uskuteční 22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který proběhne v termínu od 30. června do 21. října 2023 s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa 2. a 3. listopadu v České Lípě. Festival letos celkově nabídne řadu 20 koncertů a doprovodných programů včetně mistrovských kurzů a 10. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes, která se uskutečnila již v březnu letošního roku, a to na 12 lokalitách Libereckého a Ústeckého kraje a tradičně i saského příhraničí. Předprodej vstupenek startuje 2. května a při této příležitosti jsme si o pestré koncertní nabídce povídali s ředitelem a zakladatelem festivalu Martinem Prokešem.

Lípa Musica představuje 22. ročník. Kdybyste jej měl ve stručnosti charakterizovat, co byste zdůraznil? Jaká bude letošní Lípa Musica?

Letošní již dvaadvacátá Lípa Musica bude naprosto výjimečná. Z pohledu správného načasování a dobrých konstelací se totiž podařilo připravit naprosto unikátní koncertní řadu. Pro svou dramaturgickou pestrost, náboj a hvězdné obsazení našich uměleckých hostů má ambici stát se skutečnou perlou na kulturní mapě naší země. Společně navštívíme 12 obcí a měst Libereckého a Ústeckého kraje a již pojedenácté přivezeme naše posluchače také do sousedního Saska. Osm národností se postupně vystřídá v 19 projektech s orchestry, většími či menšími ansámbly a chybět nebudou samozřejmě ani vynikající sólisté. Posluchači se mohou těšit na žánrovou pestrost klasické hudby, neopomeneme zcela zásadní skladby duchovní literatury, ale nabídneme i projekty zahrnující jazz, potěšíme milovníky tanga a ve zcela mimořádných projektech si návštěvníci budou moci vychutnat crossoverová spojení klasické hudby s filmovou či folk rocku s renesanční hudbou a namícháme také hudební koktejl z ingrediencí italských písní, jazzu a populární hudby.

Na pozici umělecké garantky střídá pěvkyni klavíristka. Co vás vedlo k volbě Jitky Čechové a jaký bude její rukopis v dramaturgii 22. Lípy Musicy?

Jitku Čechovou považuji za prvotřídní klavíristku. Její záběr je neuvěřitelný a její umělecké nasazení je bezchybné. S úžasnou lehkostí exceluje jak v sólových vystoupeních, tak i v komorní hudbě. Nominoval jsem ji jako uměleckou garantku pro její nadšení pro hudbu, muzikalitu a skvělý hudební vkus. Toto ocenění je také uznáním za mimořádné úsilí, které věnuje zviditelnění českých autorů nejen u nás, ale i v zahraničí. Díky této pozici dostala příležitost prezentovat své mistrovství v čtyřech různých polohách. Samozřejmě, díky tématu „Klavír všemi smysly“, které se stalo leitmotivem, měla také možnost přijít s dalšími náměty, které ovlivnily celkovou podobu letošního programu.

Jakých dalších témat se letošní festivalový ročník dotkne a jaké významné projekty nabídne?

Již více než deset let se festivalem prolíná latentní nit česko-německého kulturního dialogu, která tvoří jakousi páteř dramaturgie s vysokou ambicí vzájemně představit významné interprety z obou stran dnes již naštěstí pouze symbolických hranic. Jednou z hvězd tohoto ročníku bude klavírista Lukáš Vondráček, mimo jiné vítěz jedné z nejprestižnějších soutěží světa, Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu z roku 2016. Díky jeho vystoupení si festival připomene hned dvojí výročí skladatele a klavírního virtuosa Sergeje Rachmaninova (1873–1943). Lukáš Vondráček přednese vrcholný Rachmaninův opus 18, Koncert c moll pro klavír a orchestr za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera. Koncert pro Liberecký kraj, který je zároveň zahajovacím večerem, se uskuteční 1. září v Šaldově divadle v Liberci.

Hudební lahůdkou bude provedení Vivaldiho kantáty Stabat Mater či překrásného hudebního zpracování žalmu Nisi Dominus a dalších Vivaldiho děl. V rámci libereckého večera se 16. září v kostele sv. Antonína Velikého představí okouzlující francouzská mezzosopranistka Lucile Richardot, která nás prostřednictvím barokní hudební literatury přenese do dob slavných kastrátů a svým neodolatelným témbrem hlasu si zcela jistě publikum podmaní tak, jako okouzlila Václava Lukse a Collegium 1704, které ji v rámci tohoto mimořádného večera doprovodí.

Velkým kulturním svátkem se bezpochyby stane 18. září při příležitosti slavnostního otevření Jiráskova divadla v České Lípě s přispěním Lípy Musicy. Divadlo se po tříleté kompletní rekonstrukci vrátí publiku v celé své kráse a tuto mimořádnou událost umocní vystoupení rodinného Janoska Ensemblu, který se vrací na festivalovou domovskou scénu. Tento soubor právě teď absolvuje celosvětové turné, během kterého zavítá i do České Lípy. Jejich vystoupení jsou charakteristická vynikající virtuozitou, schopností improvizace a mixování různých hudebních stylů včetně jazzu, popu, klasiky a dalších. Od prvního do posledního tónu nás vezmou na horskou dráhu emocí plnou vzrušení, radosti z hudby a dojetí. Tyto vynikající umělce nelze opomenout, pokud hledáte nezapomenutelný hudební zážitek.

Během třetího libereckého zastavení vezmeme naše posluchače do Nové synagogy, která je součástí liberecké Krajské vědecké knihovny a je unikátním prostorem s výrazným geniem loci. Dne 27. září se zde představí klarinetista David Orlowsky a loutnista David Bergmüller s programem Alter Ego. Tyto nástroje pocházejí z různých hudebních tradic a jejich spojení nemá žádné historické odkazy. Společně se vydávají na cestu do neprobádaných zvukových světů. Klarinet je hlasem minulosti, zatímco loutna se připojuje a vytváří polyrytmické struktury umožňující novým i starým dobám plynout společně v jejich originálních, často minimalistických skladbách, které poskytují prostor pro nevšední hudební zážitek a meditaci.

Svatováclavský koncert konaný 28. září v Městském divadle v Novém Boru přinese první setkání s naší uměleckou garantkou Jitkou Čechovou, která vystoupí v rámci večera hned v několika uměleckých polohách. Nejprve se představí společně s kolegy ze Smetanova tria, houslistou a dirigentem v jedné osobě Janem Talichem a violoncellistou Janem Páleníčkem v rozkošném virtuózním díle Beethovenova současníka J. V. H. Voříška Grand Rondeau pro klavírní trio a orchestr. Posléze si publikum vyslechne vtipné a zároveň už velmi skladatelsky specifické rané dílo Dmitrije Šostakoviče Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1, op. 35. Večer uzavře svěží mladé dílo teprve čtrnáctiletého(!) F. Mendelssohna-Bartholdyho Dvojkoncert pro housle, klavír a komorní orchestr d moll, přesvědčivé dílo mladého, předčasně zralého génia.

Další pozvání míří do německého Großschönau, kde na svátek sjednocení Německa 3. října zazní v evangelicko-luteránském kostele Passio současného estonského skladatele Arvo Pärta. Tato skladba je vnímána jako novodobý protějšek Bachových Janových pašijí a patří k nejzásadnějším dílům nejen autora samotného, ale i celé moderní literatury. Minimalistický styl, který je pro Pärta charakteristický, má kouzelnou moc oslovit nejedno srdce a nabídnout možnost niterního duchovního prožitku. Jeho závěrečné „amen“ je považováno za jeden z nejúžasnějších hudebních okamžiků, které může člověk zažít. Tento projekt svěřil festival do interpretace vokálnímu ansámblu Martinů Voices a sólistům, kteří se zhostí rolí čtyř evangelistů pod vedením jedinečného dirigenta Lukáše Vasilka.

Šperkem festivalu se stane vystoupení íránsko-amerického cembalisty Mahana Esfahaniho 12. října v Teplicích. Esfahani je absolutním fenoménem ve svém oboru a držitelem mnoha světových ocenění. Jeho pestrá škála nahrávek různých stylů, od baroka po ultramodernu, pro vydavatelství Hyperion a Deutsche Grammophon, včetně kompletního díla Johanna Sebastiana Bacha, je vysoko hodnocena v zahraničním tisku. Mahan Esfahani získal několik světových ocenění včetně Gramophone Award a dvou cen BBC Music Magazine Awards v Anglii, Diapason d’Or a Choc de Classica ve Francii či ocenění tip editora v mnoha dalších magazínech jako Telegraph a New York Times. Na festivalu Lípa Musica se Mahan Esfahani představí poprvé, a to hned grandiózně v monumentálních Goldbergových variacích Johanna Sebastiana Bacha.

Při tvorbě dramaturgie jsme s Jitkou Čechovou objevili společnou zálibu v romantické literatuře a rozhodli jsme se připravit písňový recitál pro festivalový koncert, který se uskuteční 7. října v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě. Ke vzniku tohoto projektu přispěla sama garantka, která říká: „Na klavír se dá hrát různým způsobem, výhodou tohoto nástroje je mnohostrannost – klavírista může vyzpívat jednohlas, vymodelovat vícehlas a také zahřmít symfonickou sazbou. Vždy jsem byla zastáncem klavíru v podobě, která nezdůrazňuje údery kladívek do strun, ale naopak se snaží klavír rozezvučet a rozezpívat ve všech nástrojových barvách a napodobit tak smyčce, dechy i lidský hlas. Večer, který jsme společně s tenoristou Martinem Prokešem nazvali ‚Esence romantismu‘ a jehož vycizelovaná dramaturgie oplývá všemi atributy nejintimnějšího romantismu z pera manželů Schumannových, Brahmse, Schuberta, Gustava a Almy Mahlerových, Zemlinského, Debussyho a Chaussona, chce ukázat romantický písňový recitál dotýkající se nejhlubšího zrcadla lidské duše, zpovědi touhy a lásky v kontrastu žalu z nenaplnění.“

Dne 14. října nás Jitka Čechová pozve na svůj sólový recitál do koncertního sálu v Seifhennersdorfu, kde zahraje na špičkový nástroj Bechstein, který se zde vyrábí. Repertoár sólového recitálu bude zahrnovat skladby v českém postromantickém a expresionistickém duchu 20. století, tedy díla autorů, jako jsou Novák, Suk, Janáček, Ježek a Páleníček. Svou uměleckou garanci poté završí spoluprací se žáky ZUŠ Česká Lípa, kde se jim bude věnovat v mistrovských kurzech. Dne 3. listopadu se tak festivalová řada definitivně uzavře koncertem nazvaným „Má to smysl“, při němž vystoupí společně s žáky umělecké školy.

Rád bych přiblížil ještě další projekty, o kterých jsem se dosud nezmínil. Prologem festivalu bude koncert žesťového ansámblu Czech Brass, který nás na křídlech trubek, pozounů a tub zavane k hudbě klasické, filmové a populární. Koncert se bude konat poslední školní den, tedy 30. června, a nabídne unikátní zážitek pod širým nebem v kulisách bývalého kláštera na Oybíně. Dne 8. září pozveme příznivce romantiky do malebného kostela sv. Barbory v Zahrádkách, kde nás Collegium Marianum vezme na pomyslnou misijní hudební pouť z Moravy až do Jižní Ameriky s programem Cachua serranita. Ano, právě to je to místo, kde není elektřina a kde si užijeme koncerty pouze za svitu svíček.

Hned 15. září přijedou do Hrádku nad Nisou hvězdy klasické hudby – houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník. Ti nás vezmou na Cesty za českými autory a představí nám například Janáčkův Smyčcový kvartet č. 1, Kreutzerovu sonátu, jehož transkripce byla oběma hudebníků připravena na míru. Koncert slibuje virtuózní zážitek za hranicemi možné interpretace.

Kamenický Šenov se stane 23. září svědkem dalšího z populárněji laděných projektů Lípy Musicy. Esqualo Quintet představí kouzlo argentinského tanga nejen v kompozicích Ástora Piazzolly. Koncert s názvem Misterio Del Ángel – Tango Argentino bude obohacen tanečním profesionálním párem Tangonexion, který svým uměním dotvoří atmosféru večera.

Mimořádnou novinkou je i speciální koncert pro Liberecký kraj, který jste avizovali na březen příštího roku se světovou operní hvězdou první kategorie Joyce DiDonato. Jak významný pro vás osobně tento projekt je?

Joyce DiDonato je americkou operní hvězdou, která patří mezi nejvýznamnější a nejtalentovanější zpěvačky současnosti. Její kreativní přístup k umělecké tvorbě ji činí jednou z nejrespektovanějších umělkyň světa. Její projekty nejenže získávají nejprestižnější ocenění, ale také fascinují publikum po celém světě. Je to velká pocta pro naši festivalovou scénu, že můžeme přivítat tuto velikou umělkyni a přinést našim posluchačům to nejlepší z celosvětové kultury. Její projekt Songplay, který získal ocenění Grammy, je spojením jazzu, opery a populární hudby. Propojuje italský barok a skladby Duka Ellingtona, Richarda Rodgerse a dalších jazzových legend 20. století. Toto nezapomenutelné hudební vystoupení bude mít své jediné představení v České republice na našem festivalu Lípa Musica. Přidejte se k nám a zažijte 9. března 2024 v Šaldově divadle v Liberci neuvěřitelný hudební zážitek, který vás přenese až na vrchol hudebního nebe.

Vraťme se k letošnímu festivalovému dění. Láká Lípa Musica i tentokrát na nová zajímavá místa či jiné novinky?

Částečně jsem to již zmínil, ale rád bych ta místa a další novinky přiblížil. Náš festival si zakládá na jedné z tradic, kterou je objevování nových míst a koncertních prostor. Vedle tradičních festivalových zastávek bych rád připomněl, že se naše publikum může těšit na zbrusu nové Jiráskovo divadlo v České Lípě, které prošlo kompletní a rozsáhlou rekonstrukcí.

V Liberci návštěvníky po letech pozveme do nově zrekonstruovaného kostela sv. Antonína Velikého. Libereckou novinkou bude také pozvání do Nové synagogy, která je skutečným architektonickým skvostem a která bude novým koncertním místem letošního ročníku. V rámci festivalového putování návštěvníky také pozveme do Rokokového sálu zámku v Teplicích, který bude hostitelem jedné z kapitol putování po Ústeckém kraji.

Posledním překvapení potom čeká návštěvníky v sousedním Sasku, kam pozveme naše hosty do koncertního sálu Vielharmonie při manufaktuře C. Bechstein v Seifhennersdorfu, který je samotným srdcem místa, jež se může chlubit dlouholetou tradicí výroby špičkových klavírů Bechstein.

Lípa Musica má také nový předprodejní systém Enigoo a věříme, že přineseme našim posluchačům dokonalejší a modernější cestu k vstupenkám. Předprodej vstupenek zahájíme 2. května. Tradičně se chystáme vypravovat z České Lípy autobusy na všechny koncerty konané mimo Českou Lípu.

A jak se daří financovat smělé hudební plány v postcovidové, válečné době, kdy ekonomika není v nejlepší kondici a život nás všech ztrpčuje inflace?

S vděčností mohu konstatovat, že Lípa Musica stále prosperuje a může se opřít o více než 22 let hudební tradice. To je mnohem víc než pouhá deviza, neboť platí, že jak člověk zasel, tak i sklidí. S radostí a pokorou zároveň sleduji, že naše dlouholetá práce se více než kdy předtím začíná vyplácet. Díky důvěře našich posluchačů a podpoře jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru můžeme tuto základnu nejen udržovat, ale i dále rozvíjet. Toho si nesmírně vážím a děkuji všem, kteří nám na této cestě pomáhají.

Závěrem dovolte otázku, jaký je podle vás „černý kůň“ letošního programu, váš tajný tip, specialita, na kterou jste obzvláště pyšný a kterou by si podle vás návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít?

Mám takové černé koně dva. Asi by mě nikdy nenapadlo, že by na Lípě Musice mohla zaznít hudba kanadského hudebníka, básníka, spisovatele a skladatele Leonarda Cohena. Jeho kariéra trvala více než 50 let a zahrnovala nahrávky různých stylů včetně folkové, rockové a popové hudby. Jeho texty byly často melancholické a filozofické a zahrnovaly témata jako láska, náboženství a politika. Mezi jeho největší hity patří Suzanne, Hallelujah či Dance Me to the End of Love. Cohenova práce ovlivnila mnoho umělců a jeho vliv pokračuje i po jeho smrti. Důkazem toho je i projekt Den se Suzanne, který je poctou tomuto umělci a kterým se nechal inspirovat americký zpěvák a loutnista Joel Frederiksen. Ten získal od Cohenovy rodiny práva písně nejen interpretovat a natočit, ale dostal navíc důvěru s hudbou pracovat a upravit ji tak, aby mohla být propojena s renesančními francouzskými šansony a hudbou staré Anglie. Pod rukama Joela Frederiksena a jeho přátel z Ensemble Phonix Munich tak vznikl nadpozemský crossover, kterému se podařilo téměř nemožné, propojit tyto vzdálené světy do hudební nirvány.

Má druhá osobní pozvánka vás zavede do baziliky Všech svatých v České Lípě, kde dne 21. října zazní při závěrečném koncertu festivalu Moteta pro královnu od českého barokního skladatele F. I. Tůmy, Te Deum a další barokní skladby v podání Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka. Hvězdou večera bude kontratenor Andreas Scholl, jehož hlas patří podle mého názoru mezi nejkrásnější a nejčistší na světě. Díky své dokonalé technice, strhujícímu výrazu a přirozenému vedení hlasu do své interpretace vkládá něco, čím oplývají jen vyvolení. Jeho interpretace jsou hluboce niterné a schopné předat duchovní rozměr skladby, ať už je dobová, či současná. Jeho účast na spolupráci je skutečným požehnáním pro každého skladatele i dirigenta, protože zajišťuje, že setkání s ním bude nejen úžasným hudebním zážitkem, ale i prožitkem na celý život.

Rozhovor vedla Lucie Johanovská, MHF Lípa Musica.

Více informací a možnost rezervovat si vstupenky na www.lipamusica.cz.

