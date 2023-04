Pointa N: Kde se vzala chyba v „rekordních“ cenách českého plynu?

Eurostat zveřejnil statistiku pohybu loňských cen elektřiny a plynu v EU a v Česku byl rázem oheň na střeše. Nelichotivá čísla o rekordním českém zdražování plynu a masivním růstu cen elektřiny převzala některá média. Premiér Petr Fiala se spolu s dodavateli pustili do jejich zpochybňování. Ukázalo se, že se statistici zmýlili, a šéfovi ODS mluvícím o matení veřejnosti je tak třeba dát za pravdu.

Dnešní dění pro vás shrnul a okomentoval Jan Úšela.

Nejsou data jako data

„Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí,“ víme ze známé písničky. Jenže co když nám to statistici vyčíslí špatně?

Právě rezonuje téma čerstvé statistiky Eurostatu porovnávající loňské ceny energií pro domácnosti v zemích sedmadvacítky. V loňském druhém pololetí měla elektřina nejvíc zdražovat v Rumunsku – meziročně o 112 procent. Hned za ním skončilo Česko s růstem cen o 97 procent.

U plynu to dopadlo ještě hůř. Podle Eurostatu byla naše země od července do prosince dokonce lídrem ve zdražování, když tu ceny oproti stejnému předloňskému období vzrostly o závratných 231 procent.

Zní to hrozivě – jenomže to není tak úplně pravda. Unijní statistici totiž v případě Česka použili ceny pro nové zákazníky. Ty ale reálně platily jen pro zlomek domácností, které zrovna přecházely k novému dodavateli. Citovaná pasáž statistiky se navíc týkala doby, kdy byla energetická krize na vrcholu a ceny nových závazků na elektřinu či plyn trhaly rekordy.

Ukažme si zkreslení statistiky na konkrétních číslech. U plynu Eurostat uvedl, že za něj česká domácnost v druhé půlce loňského roku platila 4662 korun za megawatthodinu. Například ČEZ přitom udává, že zhruba takovou cenu hradilo jen necelých