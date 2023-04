Trháky z CinemaConu míří do kin: Těšte se na nejděsivější trailer všech dob i Barbie v hororovém světě spálených vaflí

Zdá se, že se celosvětový filmový trh konečně vzpamatovává po covidových uzavírkách. Podle nové studie v první čtvrtině tohoto roku rostl, zejména díky hitu Super Mario Bros. ve filmu. Oproti předchozímu roku by podle předpokladů letos měly tržby světových kin vzrůst o 23 procent. To je stále 20 procent pod zisky kin z předpandemických let, dokazuje to ale, že se situace pozvolna vrací k normálu.

I tato informace padla na letošním CinemaConu, obří akci, kde distributoři a producenti oznamují chystané trháky amerických, potažmo světových kin. CinemaCon od roku 2011 pořádá americká Národní asociace vlastníků kin (NATO). Jedenáctý ročník proběhl v lasvegaském Caesar Palace od 24. do 27. dubna a stejně jako v předchozích letech lákal na ty nejočekávanější filmové trháky.

Vynálezce jaderné bomby

Obří potlesk na CinemaConu sklidil ve středu třeba vizionářský režisér Christopher Nolan se sestřihem ze svého chystaného životopisného dramatu Oppenheimer, příběhu teoretického fyzika, který pomohl stvořit jadernou bombu a je tak považován za jakéhosi otce zakladatele amerického jaderného programu.

„Ať se nám to líbí, nebo ne, J. Robert Oppenheimer je nejdůležitější