Pointa N: Prezident zkritizoval vládu, Fialův kabinet zase moskevského patriarchu

Prezident Petr Pavel vyrazil na návštěvu Libereckého kraje. Klidný výjezd do regionu se nicméně v pozdním odpoledni proměnil spíš v kritiku vlády: za špatnou komunikaci s obcemi při rušení pošt a finančních úřadů. Hlava státu se ale vyjádřila třeba i k zatím nepříliš dlouhému sankčnímu seznamu Česka. Na něm se právě dnes objevil nový – a nutno podotknout, že také vůbec první – člověk: patriarcha Kirill.

Kritický prezident

Když prezident ve středu přijel do Libereckého kraje a ráno zahájil svou návštěvu v Novém Městě pod Smrkem, bylo jen lehce nad nulou. Padaly drobné sněhové vločky, zábly prsty. Když o pár hodin později svůj výjezd končil, jeho slova mohla zase zmrazit náladu ve Strakově akademii.

Právě vládu totiž Pavel po zkušenostech ze setkání ve čtyřech krajích ostře kritizoval a naznačil, že jeho schůzka s premiérem Petrem Fialou (ODS) příští týden bude náročná, dlouhá a rušná. Kabinetu vytýká špatnou komunikaci, kvůli níž lidé nechápou nepopulární rozhodnutí vlády a starostové musí následně řešit problémy.

Podle prezidenta si ale za špatný obraz v očích veřejnosti mohou ministři částečně sami, protože komunikaci nevěnují dostatečné úsilí.

„Vycházím z posledních průzkumů a myslím, že šedesát procent naší veřejnosti vnímá vládu negativně a jen asi 29 procent vnímá vládu a to, co dělá, pozitivně. To není úplně nejlepší vysvědčení, zvláště v situaci, kdy je vláda nucena přijímat nepopulární kroky,“ vysvětloval Pavel svůj pohled na výkon kabinetu. Odvaha dělat nepopulární kroky podle něj nestačí.

„Druhá, mnohem důležitější věc je správně lidem vysvětlit, proč tyto kroky musíme dělat a proč nemáme jinou možnost a že to, co vláda chce udělat, je správné. A to se zatím neděje,“ dodal.

