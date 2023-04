Strojem času mezi okcitánským středověkem a starověkým „Římem“

Francouzský deník Kláry Procházkové: S trochou fantazie si můžete představovat, že ve středověku nastupujete do stroje času, abyste se za půl hodiny dostali do města ne nepodobného antickému Římu. Dvě místa na jihovýchodě Francie, tak blízko u sebe a každé z nich má úplně jiný ráz. Zatímco Montpellier v regionu Okcitánie vznikl jako jedno z mála francouzských měst až v desátém století našeho letopočtu, slávu Nîmes, centra kraje Languedoc-Roussillon, založili o několik set let dříve na své obchodní stezce Via Domitia Římané. Trasa spojovala Itálii se Španělskem, vedla přes Alpy, údolím Durance, překračovala Rhônu a táhla se dále po pobřeží Středozemního moře až k Pyrenejím.